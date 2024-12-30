https://ria.ru/20241230/bayden-1992034345.html

Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера - РИА Новости, 30.12.2024

Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, назвав его "выдающимся лидером, государственным служащим и РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T01:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, назвав его "выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом". "Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом. Президент США подчеркнул, что он и его супруга Джилл Байден считали Картера близким другом на протяжении шести десятилетий, добавив, что миллионы людей по всему миру, никогда не встречавших экс-президента, также воспринимали его как близкого им человека. Байден также отметил исключительный характер Картера и его глубокую привязанность к супруге Розалин, назвав их "образцом истинного партнерства". "Мы будем помнить их обоих с большой теплотой, но находим утешение в том, что они вновь вместе и навсегда останутся в наших сердцах", – добавил он. Американский лидер также объявил о проведении государственных похорон Картера в Вашингтоне. "Джеймс Эрл Картер-младший, 39-й президент США, 76-й губернатор Джорджии, офицер ВМС и сын города Плейнс, прожил свою жизнь в служении Богу и стране", – заключил Байден.

https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html

https://ria.ru/20241230/karter-1992030959.html

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