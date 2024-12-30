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Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера - РИА Новости, 30.12.2024
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01:40 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/bayden-1992034345.html
Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера
Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера - РИА Новости, 30.12.2024
Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, назвав его "выдающимся лидером, государственным служащим и РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T01:40:00+03:00
2024-12-30T01:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, назвав его "выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом". "Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом. Президент США подчеркнул, что он и его супруга Джилл Байден считали Картера близким другом на протяжении шести десятилетий, добавив, что миллионы людей по всему миру, никогда не встречавших экс-президента, также воспринимали его как близкого им человека. Байден также отметил исключительный характер Картера и его глубокую привязанность к супруге Розалин, назвав их "образцом истинного партнерства". "Мы будем помнить их обоих с большой теплотой, но находим утешение в том, что они вновь вместе и навсегда останутся в наших сердцах", – добавил он. Американский лидер также объявил о проведении государственных похорон Картера в Вашингтоне. "Джеймс Эрл Картер-младший, 39-й президент США, 76-й губернатор Джорджии, офицер ВМС и сын города Плейнс, прожил свою жизнь в служении Богу и стране", – заключил Байден.
https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html
https://ria.ru/20241230/karter-1992030959.html
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в мире, сша, джорджия, джилл байден, джо байден
В мире, США, Джорджия, Джилл Байден, Джо Байден
Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

Байден назвал Картера выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, назвав его "выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом".
"Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
01:22
Президент США подчеркнул, что он и его супруга Джилл Байден считали Картера близким другом на протяжении шести десятилетий, добавив, что миллионы людей по всему миру, никогда не встречавших экс-президента, также воспринимали его как близкого им человека.
Байден также отметил исключительный характер Картера и его глубокую привязанность к супруге Розалин, назвав их "образцом истинного партнерства".
"Мы будем помнить их обоих с большой теплотой, но находим утешение в том, что они вновь вместе и навсегда останутся в наших сердцах", – добавил он.
Американский лидер также объявил о проведении государственных похорон Картера в Вашингтоне.
"Джеймс Эрл Картер-младший, 39-й президент США, 76-й губернатор Джорджии, офицер ВМС и сын города Плейнс, прожил свою жизнь в служении Богу и стране", – заключил Байден.
Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Умер бывший президент США Джимми Картер
00:10
 
В миреСШАДжорджияДжилл БайденДжо Байден
 
 
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