Байден выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Картера
Байден назвал Картера выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом
© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, назвав его "выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом".
"Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.
Президент США подчеркнул, что он и его супруга Джилл Байден считали Картера близким другом на протяжении шести десятилетий, добавив, что миллионы людей по всему миру, никогда не встречавших экс-президента, также воспринимали его как близкого им человека.
Байден также отметил исключительный характер Картера и его глубокую привязанность к супруге Розалин, назвав их "образцом истинного партнерства".
"Мы будем помнить их обоих с большой теплотой, но находим утешение в том, что они вновь вместе и навсегда останутся в наших сердцах", – добавил он.
Американский лидер также объявил о проведении государственных похорон Картера в Вашингтоне.
"Джеймс Эрл Картер-младший, 39-й президент США, 76-й губернатор Джорджии, офицер ВМС и сын города Плейнс, прожил свою жизнь в служении Богу и стране", – заключил Байден.