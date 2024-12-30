https://ria.ru/20241230/banya-1992036424.html

Врач назвал рекомендуемую температуру в бане

Врач назвал рекомендуемую температуру в бане - РИА Новости, 30.12.2024

Врач назвал рекомендуемую температуру в бане

Чтобы организм в бане очищался и при этом ему не наносился вред, следует выставлять температуру не выше 80 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T03:08:00+03:00

2024-12-30T03:08:00+03:00

2024-12-30T06:20:00+03:00

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Чтобы организм в бане очищался и при этом ему не наносился вред, следует выставлять температуру не выше 80 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников."Многие любят температуру погорячее и считают, что это даст больший эффект. Но опытные банщики советуют температуру не выше 80 градусов для того, чтобы организм очищался и при этом ему не наносился вред. Также не рекомендуется в парной ничем забивать поры, например, медом или скрабом. Надо дать им возможность максимально выполнять свою функцию", — рассказал Тяжельников. По его словам, в горячую сауну или парную сначала можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться."Следует предварительно ополоснуться, подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. В первый раз можно заходить в парную совсем на короткое время — 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами", — отметил врач. Собеседник агентства рассказал, что полезно париться вениками, так как происходит глубокое прогревание, массаж, стимулирующий кровообращение, и аромавоздействие фитонцидами. Но при этом веником нагнетается больше горячего воздуха к телу и эффект воздействия температуры тоже возрастает, в связи с этим нужно аккуратно относиться к этой процедуре людям, имеющим проблемы со здоровьем, либо пользоваться веником при меньшей температуре. "Если человек почувствовал любой дискомфорт: закружилась голова, затошнило, тяжело дышать или слишком горячо – нужно сразу выходить", — подчеркнул Тяжельников.

https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html

https://ria.ru/20241216/banya-1763004741.html

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общество, андрей тяжельников, новый год