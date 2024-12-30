Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал рекомендуемую температуру в бане - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 30.12.2024 (обновлено: 06:20 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/banya-1992036424.html
Врач назвал рекомендуемую температуру в бане
Врач назвал рекомендуемую температуру в бане - РИА Новости, 30.12.2024
Врач назвал рекомендуемую температуру в бане
Чтобы организм в бане очищался и при этом ему не наносился вред, следует выставлять температуру не выше 80 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T03:08:00+03:00
2024-12-30T06:20:00+03:00
общество
андрей тяжельников
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989468018_0:323:2806:1901_1920x0_80_0_0_6dd5912702dc3aa11870bd3237a5c260.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Чтобы организм в бане очищался и при этом ему не наносился вред, следует выставлять температуру не выше 80 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников."Многие любят температуру погорячее и считают, что это даст больший эффект. Но опытные банщики советуют температуру не выше 80 градусов для того, чтобы организм очищался и при этом ему не наносился вред. Также не рекомендуется в парной ничем забивать поры, например, медом или скрабом. Надо дать им возможность максимально выполнять свою функцию", — рассказал Тяжельников. По его словам, в горячую сауну или парную сначала можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться."Следует предварительно ополоснуться, подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. В первый раз можно заходить в парную совсем на короткое время — 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами", — отметил врач. Собеседник агентства рассказал, что полезно париться вениками, так как происходит глубокое прогревание, массаж, стимулирующий кровообращение, и аромавоздействие фитонцидами. Но при этом веником нагнетается больше горячего воздуха к телу и эффект воздействия температуры тоже возрастает, в связи с этим нужно аккуратно относиться к этой процедуре людям, имеющим проблемы со здоровьем, либо пользоваться веником при меньшей температуре. "Если человек почувствовал любой дискомфорт: закружилась голова, затошнило, тяжело дышать или слишком горячо – нужно сразу выходить", — подчеркнул Тяжельников.
https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html
https://ria.ru/20241216/banya-1763004741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989468018_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_a110907d33905097471dba16e51275ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей тяжельников, новый год
Общество, Андрей Тяжельников, Новый год
Врач назвал рекомендуемую температуру в бане

Врач Тяжельников: в бане следует выставлять температуру не выше 80 градусов

© iStock.com / Использую только собственные снимки, сделанные на фотоаппараты разных производителейПечь-каменка в бане
Печь-каменка в бане - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Использую только собственные снимки, сделанные на фотоаппараты разных производителей
Печь-каменка в бане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Чтобы организм в бане очищался и при этом ему не наносился вред, следует выставлять температуру не выше 80 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Многие любят температуру погорячее и считают, что это даст больший эффект. Но опытные банщики советуют температуру не выше 80 градусов для того, чтобы организм очищался и при этом ему не наносился вред. Также не рекомендуется в парной ничем забивать поры, например, медом или скрабом. Надо дать им возможность максимально выполнять свою функцию", — рассказал Тяжельников.
Холодец - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Врач назвал новогоднее блюдо, помогающее сохранять молодость
16 декабря, 03:08
По его словам, в горячую сауну или парную сначала можно заходить совсем на короткое время и предварительно нужно позволить организму адаптироваться.
"Следует предварительно ополоснуться, подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. В первый раз можно заходить в парную совсем на короткое время — 3-5 минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до 8-10 минут, отдыхая между заходами", — отметил врач.
Собеседник агентства рассказал, что полезно париться вениками, так как происходит глубокое прогревание, массаж, стимулирующий кровообращение, и аромавоздействие фитонцидами. Но при этом веником нагнетается больше горячего воздуха к телу и эффект воздействия температуры тоже возрастает, в связи с этим нужно аккуратно относиться к этой процедуре людям, имеющим проблемы со здоровьем, либо пользоваться веником при меньшей температуре.
"Если человек почувствовал любой дискомфорт: закружилась голова, затошнило, тяжело дышать или слишком горячо – нужно сразу выходить", — подчеркнул Тяжельников.
Девушка в бане - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Почему лучше париться с утра и мыться без мыла: секреты русской бани
16 декабря, 15:22
 
ОбществоАндрей ТяжельниковНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала