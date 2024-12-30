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Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
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16:11 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/akter-1992081485.html
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ
В Москве полиция задержала 37-летнего актера театра и кино Алексея Яничева, у которого при себе оказался кокаин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:11:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве полиция задержала 37-летнего актера театра и кино Алексея Яничева, у которого при себе оказался кокаин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник."При себе у 37-летнего мужчины был сверток с веществом. После экспертизы стало известно, что это — кокаин", — говорится в публикации.По данным источника, наркотик был приобретен Яничевым еще в мае.Мужчину задержали 27 декабря на улице Покровка. Также сообщается, что актер сразу же признался, что наркотики принадлежат ему.По данным РЕН ТВ, в марте этого года Яничев случайно задушил своего друга, против него было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ

Актера Алексея Яничева задержали с наркотиками в Москве

© Фото : @alexeyanichevАлексей Яничев
Алексей Яничев - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : @alexeyanichev
Алексей Яничев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве полиция задержала 37-летнего актера театра и кино Алексея Яничева, у которого при себе оказался кокаин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"При себе у 37-летнего мужчины был сверток с веществом. После экспертизы стало известно, что это — кокаин", — говорится в публикации.
По данным источника, наркотик был приобретен Яничевым еще в мае.
Мужчину задержали 27 декабря на улице Покровка. Также сообщается, что актер сразу же признался, что наркотики принадлежат ему.
По данным РЕН ТВ, в марте этого года Яничев случайно задушил своего друга, против него было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Владимир Сошальский - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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