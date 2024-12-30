https://ria.ru/20241230/akter-1992081485.html

Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ

Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2024

Актера задержали с наркотиками в центре Москвы, сообщили СМИ

В Москве полиция задержала 37-летнего актера театра и кино Алексея Яничева, у которого при себе оказался кокаин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:11:00+03:00

2024-12-30T16:11:00+03:00

2024-12-30T16:11:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992080016_0:158:960:698_1920x0_80_0_0_26a01f01c6f48327abb0c66aa7f03d7f.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Москве полиция задержала 37-летнего актера театра и кино Алексея Яничева, у которого при себе оказался кокаин, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник."При себе у 37-летнего мужчины был сверток с веществом. После экспертизы стало известно, что это — кокаин", — говорится в публикации.По данным источника, наркотик был приобретен Яничевым еще в мае.Мужчину задержали 27 декабря на улице Покровка. Также сообщается, что актер сразу же признался, что наркотики принадлежат ему.По данным РЕН ТВ, в марте этого года Яничев случайно задушил своего друга, против него было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва