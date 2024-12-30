https://ria.ru/20241230/agrarii-1992047780.html

Россия установила новый рекорд по сбору риса

Россия установила новый рекорд по сбору риса - РИА Новости, 30.12.2024

Россия установила новый рекорд по сбору риса

Российские аграрии в 2024 году побили прошлогодний рекорд по сбору риса, увеличив урожай на 17%, до более 1,2 миллиона тонн, сообщили журналистам в Минсельхозе... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:06:00+03:00

2024-12-30T09:06:00+03:00

2024-12-30T09:06:00+03:00

экономика

россия

краснодарский край

ростовская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские аграрии в 2024 году побили прошлогодний рекорд по сбору риса, увеличив урожай на 17%, до более 1,2 миллиона тонн, сообщили журналистам в Минсельхозе РФ. "В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 миллиона тонн, что на 17% выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекордный урожай риса позволил сохранить оптовые цены на уровне 2022 года. При этом есть планы по увеличению площади рисовых полей до 275 тысяч гектаров в ближайшие пять лет, сообщили в министерстве со ссылкой на председателя совета ассоциации "Национальный рисовый союз" Игоря Лобача. В министерстве подчеркнули, что к 2030 году планируется собрать урожай порядка 2 миллионов тонн. Почти две трети риса производится в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали урожай в 829 тысяч тонн. Также рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской республике и Приморском крае. Всего около 207 тысяч гектаров территории занимают посевы риса в России.

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

россия

краснодарский край

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, краснодарский край, ростовская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)