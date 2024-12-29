https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991990459.html

На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии

На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии - РИА Новости, 29.12.2024

На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X обвинила Владимира Зеленского в малодушии после решения бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:51:00+03:00

2024-12-29T14:51:00+03:00

2024-12-29T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X обвинила Владимира Зеленского в малодушии после решения бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили покинуть резиденцию."Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский даже не нашел в себе силы провести выборы", — написала она.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в день инаугурации нового президента Зурабишвили все-таки покинула резиденцию.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин ранее указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241229/nato-1992006866.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html

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в мире, грузия, украина, владимир зеленский, саломе зурабишвили, россия, верховная рада украины, михаил кавелашвили