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На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии
На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии - РИА Новости, 29.12.2024
На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X обвинила Владимира Зеленского в малодушии после решения бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:51:00+03:00
2024-12-29T14:51:00+03:00
2024-12-29T18:06:00+03:00
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верховная рада украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X обвинила Владимира Зеленского в малодушии после решения бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили покинуть резиденцию."Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский даже не нашел в себе силы провести выборы", — написала она.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в день инаугурации нового президента Зурабишвили все-таки покинула резиденцию.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин ранее указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, грузия, украина, владимир зеленский, саломе зурабишвили, россия, верховная рада украины, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Украина, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, Россия, Верховная Рада Украины, Михаил Кавелашвили
На Зеленского набросились с претензией из-за Грузии
Журналистка Панченко обвинила Зеленского в трусости после ухода Зурабишвили