https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991955513.html

"Не умеешь себя вести": Зеленского жестко осадили после истерики из-за Фицо

"Не умеешь себя вести": Зеленского жестко осадили после истерики из-за Фицо - РИА Новости, 29.12.2024

"Не умеешь себя вести": Зеленского жестко осадили после истерики из-за Фицо

Владимир Зеленский не умеет себя вести, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:11:00+03:00

2024-12-29T06:11:00+03:00

2024-12-29T06:11:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

роберт фицо

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не умеет себя вести, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.Эксперт ответил на эмоциональное заявление главы киевского режима в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он обвинил словацкого лидера в попытке открыть энергетический фронт против Украины из-за несогласия того с планами Киева прекратить транзит российского газа."Поучись хорошим манерам, Зеленский. Твоя самая большая проблема — это то, что ты не умеешь себя вести", — предложил Кошкович.Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991942227.html

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в мире, словакия, украина, венгрия, владимир зеленский, роберт фицо