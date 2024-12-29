"Не умеешь себя вести": Зеленского жестко осадили после истерики из-за Фицо
Политолог Кошкович предложил Зеленскому поучиться хорошим манерам
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не умеет себя вести, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Эксперт ответил на эмоциональное заявление главы киевского режима в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он обвинил словацкого лидера в попытке открыть энергетический фронт против Украины из-за несогласия того с планами Киева прекратить транзит российского газа.
"Поучись хорошим манерам, Зеленский. Твоя самая большая проблема — это то, что ты не умеешь себя вести", — предложил Кошкович.
Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.