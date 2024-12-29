https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html
Зеленский нашел способ обмануть Трампа
Зеленский нашел способ обмануть Трампа - РИА Новости, 29.12.2024
Зеленский нашел способ обмануть Трампа
В 2025 году на Украине должны пройти президентские выборы. Об этом никем официально не объявлено, но многие их ждут, а на местах уже и готовятся — офис... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:00:00+03:00
2024-12-29T08:00:00+03:00
2024-12-29T08:06:00+03:00
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В 2025 году на Украине должны пройти президентские выборы. Об этом никем официально не объявлено, но многие их ждут, а на местах уже и готовятся — офис Владимира Зеленского так велел. На всякий случай.Сам Зеленский, разумеется, никаких выборов не хочет — выборов от него хотят в Америке, а после переезда в Белый дом Дональда Трампа наверняка захотят еще сильнее. У президента США, кто бы им ни был, достаточно рычагов влияния на Украину, чтобы получать то, что он хочет.Настойчивые намеки, что полномочия президента Украины лучше проштамповать в законный срок, поступали и от администрации Джо Байдена. Но среди тех, кто лично приезжал в Киев уговаривать Зеленского, однопартийцев Трампа — республиканцев — было больше, и действовали они открыто. Например, сулили денег.Зеленский в ответ ссылался на украинское законодательство, по которому выборов в военное время не проводят. Если вспомнить, что условием окончания конфликта Зеленский называет возвращение Украины к границам 1991 года, он может править вечно.Что же касается денег — киевский приживала понял, что денег ему дадут в любом случае. Это же деньги на святое для США дело — на сдерживание России.Однако в 2025-м деньги могут закончиться, несмотря на то что администрация Байдена подкинула "на выживание" на полгода вперед. Трамп — человек прижимистый — хочет снять Зеленского с довольствия, а отсутствие на Украине выборов дает Трампу для этого лишний повод. Правило "США помогают только демократическим странам со свободными выборами" в Вашингтоне не соблюдается, но постулируется.Также Трамп, как считается, хочет добиться подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. А в России уже неоднократно подчеркивали, что с просроченным президентом Украины ничего подписывать не будут, потому что его подпись можно аннулировать задним числом.Однако подготовка к выборам не означат, что Зеленский смирился с их проведением. За год он озвучивал разные оговорки, кроме главной: своего страха эти выборы проиграть, став козлом отпущения.Украина Зеленского — это вульгарная диктатура, построенная руками главы президентского офиса Андрея Ермака. Но в том случае, если выборы нужны Западу, тот намерен следить за их проведением и не даст киевскому режиму смухлевать. Дал бы, если бы главным конкурентом Зеленского стал какой-нибудь пророссийский кандидат, но такого кандидата до выборов не допустят, а допущенные кандидаты будут соревноваться за роль "любимой жены" США и ЕС. То есть проигрыш Зеленского — это для Запада не потеря позиций на Украине, а замена одного миньона на другого — более легитимного, сговорчивого и фартового.В том числе поэтому Зеленский намерен отмахиваться от выборов чем дольше, тем лучше: это вопрос его политического, а может, даже и физического выживания. А главный метод его офиса на ближайшее время — заставлять отрекаться от выборов всех значимых конкурентов Зеленского.Один из них это уже сделал — бывший президент Петр Порошенко. Подзабытый политик формально остается лидером главной оппозиционной партии Украины и должен быть заинтересован в выборах — как минимум парламентских: на фоне неудач Зеленского партия Порошенко наверняка усилит свои позиции.Тем не менее Порошенко против выборов. Он заявил, что "из-за этих процессов можно потерять Украину", что ничего, по сути, не объясняет. Однако объяснения и не нужны: достаточно вспомнить, сколько уголовных претензий было к Порошенко, чтобы понять, почему он такой сговорчивый и вторит человеку, которого ненавидит, то есть Зеленскому.Порошенко заявлял бы совсем другое, если бы знал, что США на новых выборах сделают ставку на него. Но на него американцы ставки не сделают: период Порошенко там не любят за коррупцию, то есть за разворовывание американских денег. Нет данных, что при Зеленском стало лучше, но для Вашингтона, который нуждается в надежном контрагенте на Украине, вопрос не стоит так, что либо один, либо второй.Есть и третий вариант: бывший главком ВСУ Валерий Залужный. К Залужному хорошо относятся американские военные, кроме того, он готов выполнить требование о снижении мобилизационного возраста до 18 лет (сам выступал за это). Призыв вчерашних школьников позволит Украине работать инструментом по ослаблению России дольше — и дешевле для Соединенных Штатов.Идеальный вариант для Вашингтона (причем как для Байдена, так и для Трампа) — чтобы Зеленский сам взял этот грех на душу, объявил выборы и ушел в закат, а дальнейшие операции осуществлялись без его надоевшей фигуры.Поэтому, как заявляют источники украинских СМИ, офис Зеленского сейчас давит на Залужного, чтобы он пошел по пути Порошенко: осудил саму идею выборов в военное время.Надо думать, бывший главком далеко не святой, на него тоже найдутся методы воздействия, вплоть до уголовных. Тогда Зеленский скажет очередным американским гонцам, которые поднимут тему выборов: я сам всей душой за, но остальные кандидаты против, а какие же выборы без выбора.Это отдаленно напоминает ситуацию 1991 когда, когда советское руководство пыталось уговорить Саддама Хусейна на вывод иракских войск из Кувейта. От тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего было получено подтверждение, что НАТО откажется от операции "Буря в пустыне", если Багдад откажется от претензий на Кувейт. Однако президент Ирака решил настоять на своем, причем оригинальным образом.По воспоминаниям Евгения Примакова, Хусейн заявил, что выступает за мир и готов пойти навстречу предложению советских товарищей, а вот они (в этот момент президент Ирака обвел рукой свое вооруженное окружение — военных и министров) категорически против. И что же он, Хусейн, может один против всех?Что было дальше, помнят все: армия Ирака бежала из Кувейта.Украинской армии тоже предстоит отступать — местами спешно и с большими потерями, поскольку ситуация на некоторых участках фронта для нее становится критической. А ее Верховный главнокомандующий в это время будет плести интриги только для того, чтобы выиграть для себя еще месяц или год в должности, которую ему покидать опасно. "Умри ты сегодня, а я — завтра".Зеленский и Саддам Хусейн — очень разные люди. Но оба когда-то пользовались покровительством США, оба это покровительство потеряли, а теперь первый работает над тем, чтобы разделить судьбу второго.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
аналитика, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Аналитика, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петр Порошенко, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
В 2025 году на Украине должны пройти президентские выборы. Об этом никем официально не объявлено, но многие их ждут, а на местах уже и готовятся — офис Владимира Зеленского так велел. На всякий случай.
Сам Зеленский
, разумеется, никаких выборов не хочет — выборов от него хотят в Америке
, а после переезда в Белый дом Дональда Трампа
наверняка захотят еще сильнее. У президента США
, кто бы им ни был, достаточно рычагов влияния на Украину
, чтобы получать то, что он хочет.
Настойчивые намеки, что полномочия президента Украины лучше проштамповать в законный срок, поступали и от администрации Джо Байдена
. Но среди тех, кто лично приезжал в Киев
уговаривать Зеленского, однопартийцев Трампа — республиканцев — было больше, и действовали они открыто. Например, сулили денег.
Зеленский в ответ ссылался на украинское законодательство, по которому выборов в военное время не проводят. Если вспомнить, что условием окончания конфликта Зеленский называет возвращение Украины к границам 1991 года, он может править вечно.
Что же касается денег — киевский приживала понял, что денег ему дадут в любом случае. Это же деньги на святое для США дело — на сдерживание России
.
Однако в 2025-м деньги могут закончиться, несмотря на то что администрация Байдена подкинула "на выживание" на полгода вперед. Трамп — человек прижимистый — хочет снять Зеленского с довольствия, а отсутствие на Украине выборов дает Трампу для этого лишний повод. Правило "США помогают только демократическим странам со свободными выборами" в Вашингтоне
не соблюдается, но постулируется.
Также Трамп, как считается, хочет добиться подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой
. А в России уже неоднократно подчеркивали, что с просроченным президентом Украины ничего подписывать не будут, потому что его подпись можно аннулировать задним числом.
Однако подготовка к выборам не означат, что Зеленский смирился с их проведением. За год он озвучивал разные оговорки, кроме главной: своего страха эти выборы проиграть, став козлом отпущения.
Украина Зеленского — это вульгарная диктатура, построенная руками главы президентского офиса Андрея Ермака
. Но в том случае, если выборы нужны Западу, тот намерен следить за их проведением и не даст киевскому режиму смухлевать. Дал бы, если бы главным конкурентом Зеленского стал какой-нибудь пророссийский кандидат, но такого кандидата до выборов не допустят, а допущенные кандидаты будут соревноваться за роль "любимой жены" США и ЕС
. То есть проигрыш Зеленского — это для Запада не потеря позиций на Украине, а замена одного миньона на другого — более легитимного, сговорчивого и фартового.
В том числе поэтому Зеленский намерен отмахиваться от выборов чем дольше, тем лучше: это вопрос его политического, а может, даже и физического выживания. А главный метод его офиса на ближайшее время — заставлять отрекаться от выборов всех значимых конкурентов Зеленского.
Один из них это уже сделал — бывший президент Петр Порошенко
. Подзабытый политик формально остается лидером главной оппозиционной партии Украины и должен быть заинтересован в выборах — как минимум парламентских: на фоне неудач Зеленского партия Порошенко наверняка усилит свои позиции.
Тем не менее Порошенко против выборов. Он заявил, что "из-за этих процессов можно потерять Украину", что ничего, по сути, не объясняет. Однако объяснения и не нужны: достаточно вспомнить, сколько уголовных претензий было к Порошенко, чтобы понять, почему он такой сговорчивый и вторит человеку, которого ненавидит, то есть Зеленскому.
Порошенко заявлял бы совсем другое, если бы знал, что США на новых выборах сделают ставку на него. Но на него американцы ставки не сделают: период Порошенко там не любят за коррупцию, то есть за разворовывание американских денег. Нет данных, что при Зеленском стало лучше, но для Вашингтона, который нуждается в надежном контрагенте на Украине, вопрос не стоит так, что либо один, либо второй.
Есть и третий вариант: бывший главком ВСУ Валерий Залужный
. К Залужному хорошо относятся американские военные, кроме того, он готов выполнить требование о снижении мобилизационного возраста до 18 лет (сам выступал за это). Призыв вчерашних школьников позволит Украине работать инструментом по ослаблению России дольше — и дешевле для Соединенных Штатов.
Идеальный вариант для Вашингтона (причем как для Байдена, так и для Трампа) — чтобы Зеленский сам взял этот грех на душу, объявил выборы и ушел в закат, а дальнейшие операции осуществлялись без его надоевшей фигуры.
Поэтому, как заявляют источники украинских СМИ, офис Зеленского сейчас давит на Залужного, чтобы он пошел по пути Порошенко: осудил саму идею выборов в военное время.
Надо думать, бывший главком далеко не святой, на него тоже найдутся методы воздействия, вплоть до уголовных. Тогда Зеленский скажет очередным американским гонцам, которые поднимут тему выборов: я сам всей душой за, но остальные кандидаты против, а какие же выборы без выбора.
Это отдаленно напоминает ситуацию 1991 когда, когда советское руководство пыталось уговорить Саддама Хусейна на вывод иракских войск из Кувейта
. От тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего
было получено подтверждение, что НАТО
откажется от операции "Буря в пустыне", если Багдад
откажется от претензий на Кувейт. Однако президент Ирака
решил настоять на своем, причем оригинальным образом.
По воспоминаниям Евгения Примакова
, Хусейн
заявил, что выступает за мир и готов пойти навстречу предложению советских товарищей, а вот они (в этот момент президент Ирака обвел рукой свое вооруженное окружение — военных и министров) категорически против. И что же он, Хусейн, может один против всех?
Что было дальше, помнят все: армия Ирака бежала из Кувейта.
Украинской армии тоже предстоит отступать — местами спешно и с большими потерями, поскольку ситуация на некоторых участках фронта для нее становится критической. А ее Верховный главнокомандующий в это время будет плести интриги только для того, чтобы выиграть для себя еще месяц или год в должности, которую ему покидать опасно. "Умри ты сегодня, а я — завтра".
Зеленский и Саддам Хусейн — очень разные люди. Но оба когда-то пользовались покровительством США, оба это покровительство потеряли, а теперь первый работает над тем, чтобы разделить судьбу второго.