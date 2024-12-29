https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html

Зеленский нашел способ обмануть Трампа

Зеленский нашел способ обмануть Трампа - РИА Новости, 29.12.2024

Зеленский нашел способ обмануть Трампа

В 2025 году на Украине должны пройти президентские выборы. Об этом никем официально не объявлено, но многие их ждут, а на местах уже и готовятся — офис... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:06:00+03:00

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В 2025 году на Украине должны пройти президентские выборы. Об этом никем официально не объявлено, но многие их ждут, а на местах уже и готовятся — офис Владимира Зеленского так велел. На всякий случай.Сам Зеленский, разумеется, никаких выборов не хочет — выборов от него хотят в Америке, а после переезда в Белый дом Дональда Трампа наверняка захотят еще сильнее. У президента США, кто бы им ни был, достаточно рычагов влияния на Украину, чтобы получать то, что он хочет.Настойчивые намеки, что полномочия президента Украины лучше проштамповать в законный срок, поступали и от администрации Джо Байдена. Но среди тех, кто лично приезжал в Киев уговаривать Зеленского, однопартийцев Трампа — республиканцев — было больше, и действовали они открыто. Например, сулили денег.Зеленский в ответ ссылался на украинское законодательство, по которому выборов в военное время не проводят. Если вспомнить, что условием окончания конфликта Зеленский называет возвращение Украины к границам 1991 года, он может править вечно.Что же касается денег — киевский приживала понял, что денег ему дадут в любом случае. Это же деньги на святое для США дело — на сдерживание России.Однако в 2025-м деньги могут закончиться, несмотря на то что администрация Байдена подкинула "на выживание" на полгода вперед. Трамп — человек прижимистый — хочет снять Зеленского с довольствия, а отсутствие на Украине выборов дает Трампу для этого лишний повод. Правило "США помогают только демократическим странам со свободными выборами" в Вашингтоне не соблюдается, но постулируется.Также Трамп, как считается, хочет добиться подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. А в России уже неоднократно подчеркивали, что с просроченным президентом Украины ничего подписывать не будут, потому что его подпись можно аннулировать задним числом.Однако подготовка к выборам не означат, что Зеленский смирился с их проведением. За год он озвучивал разные оговорки, кроме главной: своего страха эти выборы проиграть, став козлом отпущения.Украина Зеленского — это вульгарная диктатура, построенная руками главы президентского офиса Андрея Ермака. Но в том случае, если выборы нужны Западу, тот намерен следить за их проведением и не даст киевскому режиму смухлевать. Дал бы, если бы главным конкурентом Зеленского стал какой-нибудь пророссийский кандидат, но такого кандидата до выборов не допустят, а допущенные кандидаты будут соревноваться за роль "любимой жены" США и ЕС. То есть проигрыш Зеленского — это для Запада не потеря позиций на Украине, а замена одного миньона на другого — более легитимного, сговорчивого и фартового.В том числе поэтому Зеленский намерен отмахиваться от выборов чем дольше, тем лучше: это вопрос его политического, а может, даже и физического выживания. А главный метод его офиса на ближайшее время — заставлять отрекаться от выборов всех значимых конкурентов Зеленского.Один из них это уже сделал — бывший президент Петр Порошенко. Подзабытый политик формально остается лидером главной оппозиционной партии Украины и должен быть заинтересован в выборах — как минимум парламентских: на фоне неудач Зеленского партия Порошенко наверняка усилит свои позиции.Тем не менее Порошенко против выборов. Он заявил, что "из-за этих процессов можно потерять Украину", что ничего, по сути, не объясняет. Однако объяснения и не нужны: достаточно вспомнить, сколько уголовных претензий было к Порошенко, чтобы понять, почему он такой сговорчивый и вторит человеку, которого ненавидит, то есть Зеленскому.Порошенко заявлял бы совсем другое, если бы знал, что США на новых выборах сделают ставку на него. Но на него американцы ставки не сделают: период Порошенко там не любят за коррупцию, то есть за разворовывание американских денег. Нет данных, что при Зеленском стало лучше, но для Вашингтона, который нуждается в надежном контрагенте на Украине, вопрос не стоит так, что либо один, либо второй.Есть и третий вариант: бывший главком ВСУ Валерий Залужный. К Залужному хорошо относятся американские военные, кроме того, он готов выполнить требование о снижении мобилизационного возраста до 18 лет (сам выступал за это). Призыв вчерашних школьников позволит Украине работать инструментом по ослаблению России дольше — и дешевле для Соединенных Штатов.Идеальный вариант для Вашингтона (причем как для Байдена, так и для Трампа) — чтобы Зеленский сам взял этот грех на душу, объявил выборы и ушел в закат, а дальнейшие операции осуществлялись без его надоевшей фигуры.Поэтому, как заявляют источники украинских СМИ, офис Зеленского сейчас давит на Залужного, чтобы он пошел по пути Порошенко: осудил саму идею выборов в военное время.Надо думать, бывший главком далеко не святой, на него тоже найдутся методы воздействия, вплоть до уголовных. Тогда Зеленский скажет очередным американским гонцам, которые поднимут тему выборов: я сам всей душой за, но остальные кандидаты против, а какие же выборы без выбора.Это отдаленно напоминает ситуацию 1991 когда, когда советское руководство пыталось уговорить Саддама Хусейна на вывод иракских войск из Кувейта. От тогдашнего президента США Джорджа Буша — младшего было получено подтверждение, что НАТО откажется от операции "Буря в пустыне", если Багдад откажется от претензий на Кувейт. Однако президент Ирака решил настоять на своем, причем оригинальным образом.По воспоминаниям Евгения Примакова, Хусейн заявил, что выступает за мир и готов пойти навстречу предложению советских товарищей, а вот они (в этот момент президент Ирака обвел рукой свое вооруженное окружение — военных и министров) категорически против. И что же он, Хусейн, может один против всех?Что было дальше, помнят все: армия Ирака бежала из Кувейта.Украинской армии тоже предстоит отступать — местами спешно и с большими потерями, поскольку ситуация на некоторых участках фронта для нее становится критической. А ее Верховный главнокомандующий в это время будет плести интриги только для того, чтобы выиграть для себя еще месяц или год в должности, которую ему покидать опасно. "Умри ты сегодня, а я — завтра".Зеленский и Саддам Хусейн — очень разные люди. Но оба когда-то пользовались покровительством США, оба это покровительство потеряли, а теперь первый работает над тем, чтобы разделить судьбу второго.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

https://ria.ru/20241226/zelenskiyvova-1991349846.html

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аналитика, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, евросоюз, вооруженные силы украины, нато