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Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее
Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024
Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее
Нестабильность в Японии и Южной Корее свидетельствует о нестабильности США в регионе Восточной Азии, считает заместитель генерального директора медиагруппы... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:07:00+03:00
2024-12-29T10:07:00+03:00
2024-12-29T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Нестабильность в Японии и Южной Корее свидетельствует о нестабильности США в регионе Восточной Азии, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "О проблемах американцев в регионе свидетельствует нестабильность таких союзников, как Токио и Сеул. В Японии в сентябре на фоне коррупционного скандала и общего падения рейтинга власти сменился глава правительства, а по итогам парламентских выборов в октябре правящая ЛДП (Либерально-демократическая партия Японии - ред.) оказалась в меньшинстве. В Южной Корее действующий президент Юн Сок Ель предпринял в начале декабря неудачную попытку госпереворота под смехотворным предлогом, введя чрезвычайное положение, которое незамедлительно отменил парламент", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что это не могло не дискредитировать региональную политику США, тем более что и Джо Байден в начале декабря пошел на далекий от конституционной законности и принципов демократии шаг - полную и безусловную амнистию своего сына Хантера.
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в мире, япония, южная корея, сша, александр яковенко, юн сок ель, джо байден
В мире, Япония, Южная Корея, США, Александр Яковенко, Юн Сок Ель, Джо Байден
Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее
Яковенко: нестабильность в Японии и Южной Корее говорит о проблемах США в Азии