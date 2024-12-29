https://ria.ru/20241229/yaponiya-1991969655.html

Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее

Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024

Яковенко прокомментировал нестабильность в Японии и Южной Корее

Нестабильность в Японии и Южной Корее свидетельствует о нестабильности США в регионе Восточной Азии, считает заместитель генерального директора медиагруппы... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:07:00+03:00

2024-12-29T10:07:00+03:00

2024-12-29T10:07:00+03:00

в мире

япония

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сша

александр яковенко

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джо байден

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Нестабильность в Японии и Южной Корее свидетельствует о нестабильности США в регионе Восточной Азии, считает заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "О проблемах американцев в регионе свидетельствует нестабильность таких союзников, как Токио и Сеул. В Японии в сентябре на фоне коррупционного скандала и общего падения рейтинга власти сменился глава правительства, а по итогам парламентских выборов в октябре правящая ЛДП (Либерально-демократическая партия Японии - ред.) оказалась в меньшинстве. В Южной Корее действующий президент Юн Сок Ель предпринял в начале декабря неудачную попытку госпереворота под смехотворным предлогом, введя чрезвычайное положение, которое незамедлительно отменил парламент", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что это не могло не дискредитировать региональную политику США, тем более что и Джо Байден в начале декабря пошел на далекий от конституционной законности и принципов демократии шаг - полную и безусловную амнистию своего сына Хантера.

https://ria.ru/20241229/front-1991965242.html

япония

южная корея

сша

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в мире, япония, южная корея, сша, александр яковенко, юн сок ель, джо байден