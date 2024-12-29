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Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 29.12.2024
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17:13 29.12.2024 (обновлено: 17:14 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vzyatka-1992004597.html
Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки
Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 29.12.2024
Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, предполагается, что она... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:13:00+03:00
2024-12-29T17:14:00+03:00
происшествия
жкх
белгородская область
россия
фонд жкх
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, предполагается, что она получила деньги за помощь в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей от генерального директора коммерческой организации. За полученное вознаграждение заместитель директора должна была помочь заключить в 2024 году договоры Фонда ЖКХ Белгородской области с коммерческой организацией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Она также обязалась упростить процедуру приемки выполненных работ и обеспечить быструю оплату за них, не принимая мер против компании в случае выявления недостатков. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе СУ СК. Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В результате допроса фигурантка признала свою вину и в настоящее время ей предъявлено обвинение. В пресс-службе УФСБ по Белгородской области добавили, что суд избрал чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html
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происшествия, жкх, белгородская область, россия, фонд жкх, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Белгородская область, Россия, Фонд ЖКХ, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки

Замглавы Белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению во взяточничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, предполагается, что она получила деньги за помощь в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей от генерального директора коммерческой организации. За полученное вознаграждение заместитель директора должна была помочь заключить в 2024 году договоры Фонда ЖКХ Белгородской области с коммерческой организацией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Она также обязалась упростить процедуру приемки выполненных работ и обеспечить быструю оплату за них, не принимая мер против компании в случае выявления недостатков.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки
12 декабря, 20:27
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе СУ СК.
Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В результате допроса фигурантка признала свою вину и в настоящее время ей предъявлено обвинение.
В пресс-службе УФСБ по Белгородской области добавили, что суд избрал чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Михаил Антипов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Главврача больницы в Балашихе заподозрили во взятках
27 декабря, 07:06
 
ПроисшествияЖКХБелгородская областьРоссияФонд ЖКХСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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