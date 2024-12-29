Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки
Замглавы Белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению во взяточничестве
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, предполагается, что она получила деньги за помощь в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей от генерального директора коммерческой организации. За полученное вознаграждение заместитель директора должна была помочь заключить в 2024 году договоры Фонда ЖКХ Белгородской области с коммерческой организацией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Она также обязалась упростить процедуру приемки выполненных работ и обеспечить быструю оплату за них, не принимая мер против компании в случае выявления недостатков.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе СУ СК.
Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В результате допроса фигурантка признала свою вину и в настоящее время ей предъявлено обвинение.
В пресс-службе УФСБ по Белгородской области добавили, что суд избрал чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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