https://ria.ru/20241229/vzyatka-1992004597.html

Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки

Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 29.12.2024

Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, предполагается, что она... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:13:00+03:00

2024-12-29T17:13:00+03:00

2024-12-29T17:14:00+03:00

происшествия

жкх

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россия

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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Заместителя исполнительного директора Фонда ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей, предполагается, что она получила деньги за помощь в заключении договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила незаконное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей от генерального директора коммерческой организации. За полученное вознаграждение заместитель директора должна была помочь заключить в 2024 году договоры Фонда ЖКХ Белгородской области с коммерческой организацией на капитальный ремонт многоквартирных домов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Она также обязалась упростить процедуру приемки выполненных работ и обеспечить быструю оплату за них, не принимая мер против компании в случае выявления недостатков. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе СУ СК. Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В результате допроса фигурантка признала свою вину и в настоящее время ей предъявлено обвинение. В пресс-службе УФСБ по Белгородской области добавили, что суд избрал чиновнице меру пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

https://ria.ru/20241212/arest-1988913302.html

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происшествия, жкх, белгородская область, россия, фонд жкх, следственный комитет россии (ск рф)