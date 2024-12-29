https://ria.ru/20241229/vsu-1992019018.html
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска - РИА Новости, 29.12.2024
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска
Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:38:00+03:00
2024-12-29T20:38:00+03:00
2024-12-29T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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покровск
денис пушилин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со стороны российских подразделений локализована, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается "охват", я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, на кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахово, российские подразделения штурмуют промзону. Пушилин добавил, что также там идут бои в районе ТЭС. Глава ДНР отметил, что в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, высот. Он подчеркнул, что "буквально ежедневно" получал информацию об успехах в продвижении в самом Дзержинске. Говоря о краснолиманском направлении, Пушилин подчеркнул, что форсирование реки Жеребец создает предпосылки для дальнейшего продвижения ВС РФ. Глава ДНР обратил внимание на продолжение боев в Часовом Яре, откуда выдавливается противник - активные боевые действия идут в районе автовокзала. По словам главы ДНР, противник "цепляется", поскольку после Часова Яра открываются несколько направлений, которые могут дать российским войскам новые возможности.
https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска
Пушилин: ВСУ у Красноармейска безуспешно пытались контратаковать, понеся потери