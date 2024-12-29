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Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 29.12.2024 (обновлено: 20:39 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vsu-1992019018.html
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска - РИА Новости, 29.12.2024
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска
Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:38:00+03:00
2024-12-29T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
денис пушилин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со стороны российских подразделений локализована, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается "охват", я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, на кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахово, российские подразделения штурмуют промзону. Пушилин добавил, что также там идут бои в районе ТЭС. Глава ДНР отметил, что в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, высот. Он подчеркнул, что "буквально ежедневно" получал информацию об успехах в продвижении в самом Дзержинске. Говоря о краснолиманском направлении, Пушилин подчеркнул, что форсирование реки Жеребец создает предпосылки для дальнейшего продвижения ВС РФ. Глава ДНР обратил внимание на продолжение боев в Часовом Яре, откуда выдавливается противник - активные боевые действия идут в районе автовокзала. По словам главы ДНР, противник "цепляется", поскольку после Часова Яра открываются несколько направлений, которые могут дать российским войскам новые возможности.
https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска

Пушилин: ВСУ у Красноармейска безуспешно пытались контратаковать, понеся потери

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со стороны российских подразделений локализована, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается "охват", я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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По его словам, на кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахово, российские подразделения штурмуют промзону. Пушилин добавил, что также там идут бои в районе ТЭС.
Глава ДНР отметил, что в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, высот. Он подчеркнул, что "буквально ежедневно" получал информацию об успехах в продвижении в самом Дзержинске.
Говоря о краснолиманском направлении, Пушилин подчеркнул, что форсирование реки Жеребец создает предпосылки для дальнейшего продвижения ВС РФ. Глава ДНР обратил внимание на продолжение боев в Часовом Яре, откуда выдавливается противник - активные боевые действия идут в районе автовокзала. По словам главы ДНР, противник "цепляется", поскольку после Часова Яра открываются несколько направлений, которые могут дать российским войскам новые возможности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровскДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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