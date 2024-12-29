https://ria.ru/20241229/vsu-1992019018.html

Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска

Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска - РИА Новости, 29.12.2024

Пушилин сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Красноармейска

Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:38:00+03:00

2024-12-29T20:38:00+03:00

2024-12-29T20:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

красноармейск

покровск

денис пушилин

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в районе Красноармейска (украинское название Покровск) несколько раз безуспешно пытались контратаковать, но понесли потери, ситуация со стороны российских подразделений локализована, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Есть успехи на великоновоселковском направлении. Ну и Красноармейск: мы видим, что были освобождены ряд населенных пунктов, продолжается "охват", я бы сказал, Красноармейска. Противник пытался контратаковать, несколько этих попыток увенчалось потерями у противника. Ситуация с нашей стороны была локализована", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, на кураховском направлении продолжаются бои в самом Курахово, российские подразделения штурмуют промзону. Пушилин добавил, что также там идут бои в районе ТЭС. Глава ДНР отметил, что в Дзержинске (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) продолжается выдавливание противника, занятие более выгодных позиций, высот. Он подчеркнул, что "буквально ежедневно" получал информацию об успехах в продвижении в самом Дзержинске. Говоря о краснолиманском направлении, Пушилин подчеркнул, что форсирование реки Жеребец создает предпосылки для дальнейшего продвижения ВС РФ. Глава ДНР обратил внимание на продолжение боев в Часовом Яре, откуда выдавливается противник - активные боевые действия идут в районе автовокзала. По словам главы ДНР, противник "цепляется", поскольку после Часова Яра открываются несколько направлений, которые могут дать российским войскам новые возможности.

https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, денис пушилин, вооруженные силы рф