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"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ

"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.12.2024

"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ

Без высоко обученных кадров среди украинских военных западное оружие будет бесполезно, пишет EU Reporter. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:43:00+03:00

2024-12-29T16:43:00+03:00

2024-12-29T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Без высоко обученных кадров среди украинских военных западное оружие будет бесполезно, пишет EU Reporter."Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их", — говорится в материале.При этом отмечается, что требования Владимира Зеленского о продолжении поставок оружия и его оптимистичные заявления об этом выглядят подозрительно, ведь Украина продолжает терпеть потери, а судьба обученного Западом персонала остается неизвестной.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз, сша