https://ria.ru/20241229/vsu-1992001856.html
"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ
"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.12.2024
"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ
Без высоко обученных кадров среди украинских военных западное оружие будет бесполезно, пишет EU Reporter. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:43:00+03:00
2024-12-29T16:43:00+03:00
2024-12-29T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
нато
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772839321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fffff9b0e5737e4e1e66362f660976d9.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Без высоко обученных кадров среди украинских военных западное оружие будет бесполезно, пишет EU Reporter."Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их", — говорится в материале.При этом отмечается, что требования Владимира Зеленского о продолжении поставок оружия и его оптимистичные заявления об этом выглядят подозрительно, ведь Украина продолжает терпеть потери, а судьба обученного Западом персонала остается неизвестной.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772839321_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_91bf425b0760a293ed9f2f4615bd8f51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, США
"Самый ценный актив". На Западе забили тревогу из-за проблемы в рядах ВСУ
EU Reporter: дефицит кадров на Украине мешает использованию западного оружия