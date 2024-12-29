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ВС России за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 29.12.2024 (обновлено: 13:23 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vsu-1991984108.html
ВС России за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ в Курской области
ВС России за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
ВС России за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" отразила три контратаки украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:13:00+03:00
2024-12-29T13:23:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила три контратаки украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."Отражены три атаки штурмовых групп противника", - добавили в МО РФ.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также четырёх в Сумской области Украины.
https://ria.ru/20241229/vsu-1991963259.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, курская область
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область
ВС России за сутки отразили три атаки штурмовиков ВСУ в Курской области

ВС РФ за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила три контратаки украинских войск в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Отражены три атаки штурмовых групп противника", - добавили в МО РФ.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также четырёх в Сумской области Украины.
Военнослужащие Росгвардии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская область
 
 
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