https://ria.ru/20241229/vsu-1991981683.html
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов - РИА Новости, 29.12.2024
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов
Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:40:00+03:00
2024-12-29T12:40:00+03:00
2024-12-29T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но им было отказано, коридоры отхода ВСУ перерезаны, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Российские войска продолжают обхват поселка с нескольких направлений "Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано", - сказал Рогов. По его словам, теперь боевики ВСУ "потеряли шанс оставить поселок без потерь". "На сегодня основные коридоры для отхода перерезаны и взяты под огневой контроль", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20241228/svo-1991886071.html
https://ria.ru/20241228/kurakhovo-1980950150.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов
Рогов: ВСУ трижды запрашивали выход из Великой Новоселки, но им отказали