https://ria.ru/20241229/vsu-1991981683.html

ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов

ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов - РИА Новости, 29.12.2024

ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов

Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:40:00+03:00

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2024-12-29T12:40:00+03:00

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запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но им было отказано, коридоры отхода ВСУ перерезаны, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Российские войска продолжают обхват поселка с нескольких направлений "Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано", - сказал Рогов. По его словам, теперь боевики ВСУ "потеряли шанс оставить поселок без потерь". "На сегодня основные коридоры для отхода перерезаны и взяты под огневой контроль", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20241228/svo-1991886071.html

https://ria.ru/20241228/kurakhovo-1980950150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины