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ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/vsu-1991981683.html
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов - РИА Новости, 29.12.2024
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов
Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:40:00+03:00
2024-12-29T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но им было отказано, коридоры отхода ВСУ перерезаны, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Российские войска продолжают обхват поселка с нескольких направлений "Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано", - сказал Рогов. По его словам, теперь боевики ВСУ "потеряли шанс оставить поселок без потерь". "На сегодня основные коридоры для отхода перерезаны и взяты под огневой контроль", - сказал Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20241228/svo-1991886071.html
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запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ трижды запрашивали эвакуацию из Великой Новоселки, рассказал Рогов

Рогов: ВСУ трижды запрашивали выход из Великой Новоселки, но им отказали

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Подразделения ВСУ в Великой Новоселке на времевском направлении Запорожской линии фронта трижды запросили у своего командования эвакуацию и выход из поселка, но им было отказано, коридоры отхода ВСУ перерезаны, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. Российские войска продолжают обхват поселка с нескольких направлений
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"Боевики ВСУ несколько раз, как минимум трижды, запрашивали у своего командования разрешения на эвакуацию, но приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано", - сказал Рогов.
По его словам, теперь боевики ВСУ "потеряли шанс оставить поселок без потерь". "На сегодня основные коридоры для отхода перерезаны и взяты под огневой контроль", - сказал Рогов.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
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