https://ria.ru/20241229/vsu-1991979622.html

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 29.12.2024

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:11:00+03:00

2024-12-29T12:11:00+03:00

2024-12-29T12:48:00+03:00

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку "Гиацинт-С" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241229/razvedchiki-1991955885.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)