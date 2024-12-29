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ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 29.12.2024
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:11:00+03:00
2024-12-29T12:11:00+03:00
2024-12-29T12:48:00+03:00
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку "Гиацинт-С" и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241229/razvedchiki-1991955885.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
Подразделения "Севера" нанесли огневое поражение ВСУ в Харьковской области