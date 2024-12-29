https://ria.ru/20241229/vsu-1991974794.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов - РИА Новости, 29.12.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:51:00+03:00

2024-12-29T10:51:00+03:00

2024-12-29T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 декабря. Атакам подверглись 21 населенный пункт в шести районах области. Было выпущено 107 снарядов, а также зафиксировано 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены четыре частных домовладений, объект связи и 4 транспортных средства. "В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населённым пунктам было выпущено 17 боеприпасов и 7 дронов. В Краснояружском районе три села подверглись атакам 5 беспилотников. В Новооскольском округе хутор Фироновка атакован одним БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1991943567.html

https://ria.ru/20241226/dron-1991550270.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков