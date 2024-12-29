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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 29.12.2024 (обновлено: 11:45 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vsu-1991974794.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов - РИА Новости, 29.12.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:51:00+03:00
2024-12-29T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 декабря. Атакам подверглись 21 населенный пункт в шести районах области. Было выпущено 107 снарядов, а также зафиксировано 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены четыре частных домовладений, объект связи и 4 транспортных средства. "В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населённым пунктам было выпущено 17 боеприпасов и 7 дронов. В Краснояружском районе три села подверглись атакам 5 беспилотников. В Новооскольском округе хутор Фироновка атакован одним БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241229/bespilotnik-1991943567.html
https://ria.ru/20241226/dron-1991550270.html
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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 21 населенный пункт в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 декабря. Атакам подверглись 21 населенный пункт в шести районах области. Было выпущено 107 снарядов, а также зафиксировано 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены четыре частных домовладений, объект связи и 4 транспортных средства.
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"В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населённым пунктам было выпущено 17 боеприпасов и 7 дронов. В Краснояружском районе три села подверглись атакам 5 беспилотников. В Новооскольском округе хутор Фироновка атакован одним БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 2 беспилотников", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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