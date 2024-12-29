ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 21 населенный пункт в Белгородской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 28 декабря. Атакам подверглись 21 населенный пункт в шести районах области. Было выпущено 107 снарядов, а также зафиксировано 29 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены четыре частных домовладений, объект связи и 4 транспортных средства.
"В Валуйском муниципальном округе хутор Нижние Мельницы атакован 2 БПЛА, с которых сброшено 3 взрывных устройства. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Совхозный, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 78 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. В районе села Безымено в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен водитель грузового автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населённым пунктам было выпущено 17 боеприпасов и 7 дронов. В Краснояружском районе три села подверглись атакам 5 беспилотников. В Новооскольском округе хутор Фироновка атакован одним БПЛА самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.