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Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024

Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:27:00+03:00

2024-12-29T08:27:00+03:00

2024-12-29T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. "В ходе наблюдения за позициями украинских боевиков росгвардейцами был обнаружен пункт управления БПЛА, оборудованный в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что, несмотря на активное противодействие средств РЭБ, оператор БПЛА Росгвардии сумел различить силуэт дрона-камикадзе неонацистов. В ведомстве добавили, что координаты были незамедлительно переданы артиллерийскому расчету Росгвардии, а группа операторов БПЛА противника была уничтожена точным попаданием в блиндаж.

курская область

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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины