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Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 29.12.2024 (обновлено: 09:00 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vsu-1991963259.html
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:27:00+03:00
2024-12-29T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. "В ходе наблюдения за позициями украинских боевиков росгвардейцами был обнаружен пункт управления БПЛА, оборудованный в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что, несмотря на активное противодействие средств РЭБ, оператор БПЛА Росгвардии сумел различить силуэт дрона-камикадзе неонацистов. В ведомстве добавили, что координаты были незамедлительно переданы артиллерийскому расчету Росгвардии, а группа операторов БПЛА противника была уничтожена точным попаданием в блиндаж.
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии в зоне проведения СВО
Военнослужащие Росгвардии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Военнослужащие Росгвардии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия.
"В ходе наблюдения за позициями украинских боевиков росгвардейцами был обнаружен пункт управления БПЛА, оборудованный в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, несмотря на активное противодействие средств РЭБ, оператор БПЛА Росгвардии сумел различить силуэт дрона-камикадзе неонацистов.
В ведомстве добавили, что координаты были незамедлительно переданы артиллерийскому расчету Росгвардии, а группа операторов БПЛА противника была уничтожена точным попаданием в блиндаж.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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