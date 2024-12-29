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Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:27:00+03:00
2024-12-29T08:27:00+03:00
2024-12-29T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия. "В ходе наблюдения за позициями украинских боевиков росгвардейцами был обнаружен пункт управления БПЛА, оборудованный в одном из блиндажей вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что, несмотря на активное противодействие средств РЭБ, оператор БПЛА Росгвардии сумел различить силуэт дрона-камикадзе неонацистов. В ведомстве добавили, что координаты были незамедлительно переданы артиллерийскому расчету Росгвардии, а группа операторов БПЛА противника была уничтожена точным попаданием в блиндаж.
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области