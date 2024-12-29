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ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 29.12.2024 (обновлено: 12:20 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vs-1991980401.html
ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников
ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников - РИА Новости, 29.12.2024
ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и площадку запуска беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:19:00+03:00
2024-12-29T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и площадку запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах. Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа.
https://ria.ru/20241229/pentagon-1991957911.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников

ВС России поразили украинскую площадку запуска БПЛА и инфраструктуру аэродромов

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и площадку запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.
Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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