https://ria.ru/20241229/vs-1991980401.html

ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников

ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников - РИА Новости, 29.12.2024

ВС России поразили украинскую площадку запуска беспилотников

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и площадку запуска беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:19:00+03:00

2024-12-29T12:19:00+03:00

2024-12-29T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и площадку запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах. Средства ПВО сбили 61 беспилотник самолетного типа.

https://ria.ru/20241229/pentagon-1991957911.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины