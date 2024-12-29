https://ria.ru/20241229/vrach-1991947173.html

Врач рассказал о последствиях переохлаждения головы

Врач рассказал о последствиях переохлаждения головы - РИА Новости, 29.12.2024

Врач рассказал о последствиях переохлаждения головы

Переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья, в частности из-за нарушения кровоснабжения можно получить невралгию... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:25:00+03:00

2024-12-29T03:25:00+03:00

2024-12-29T03:25:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья, в частности из-за нарушения кровоснабжения можно получить невралгию лицевого и тройничного нервов, заболевания ушей, негативное влияние холода на волосяные луковицы может быть причиной выпадения волос, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. "Переохлаждение головы способно привести ко многим неприятным последствиям для здоровья. На холоде сужаются сосуды и нарушается кровоснабжение, что очень негативно отражается на нервной системе. В результате человек может получить очень болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, заболевания органов слуха. Кроме того, холод негативно влияет на волосяные луковицы, что приводит к выпадению волос", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что шапка должна закрывать уши и, по возможности, быть непродуваемой. Для зимы лучше выбирать шапки из шерсти, меха или с подкладкой из флиса. Ворсистые материалы лучше сохраняют тепло. Он добавил, что также можно использовать шарф, закрывая им рот и нос, так как морозный воздух, проходя через ткань, согревается, перепад температур становится меньше, дышится легче. "Нужно только следить за тем, чтобы шарф не намокал от влажного выдыхаемого воздуха и не покрывался льдом. Поэтому не следует закутываться надолго. Кроме того, шарф необходимо стирать, чтобы дезинфицировать от вирусов и бактерий", - уточнил Тяжельников. Собеседник агентства рассказал, что даже если человек вышел на улицу ненадолго, мороз от этого не станет меньше. "При резком перепаде температур, когда вы выходите из теплого помещения, организм не успевает адаптироваться и такой стресс может привести к спазму сосудов, резко снизить иммунитет, особенно, если вы вышли на улицу разгоряченными. Также нужно всегда быть готовым к тому, что прогулка по какой-то причине может затянуться. Особенно опасно выбегать на улицу с праздничного застолья в алкогольном опьянении. Алкоголь снижает реакцию на холод и человек может не почувствовать, как замерзает", - заключил Тяжельников.

https://ria.ru/20240613/sedina-1952460669.html

https://ria.ru/20240417/vrach-1940490252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей тяжельников, новый год