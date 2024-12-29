https://ria.ru/20241229/vojska-1991974146.html

ВС России взяли штурмом здания ТЭС в Курахово, заявил Рогов

ВС России взяли штурмом здания ТЭС в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 29.12.2024

ВС России взяли штурмом здания ТЭС в Курахово, заявил Рогов

Российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:45:00+03:00

2024-12-29T10:45:00+03:00

2024-12-29T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Наши войска продвинулись западнее, более чем на километр, закрепившись на новых позициях, что вызывает у противника, мягко говоря, чувство паники. В результате штурмовых действий значительная часть территории ТЭС уже под нашим контролем, включая административные здания станции", - сказал Рогов. По его словам, бои за освобождение города продолжаются. "Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ отступают, но ожесточенно огрызаются", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1989895223.html

https://ria.ru/20241218/vsu-1989825623.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины