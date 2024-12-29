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В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне - РИА Новости, 29.12.2024
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18:43 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/vanna-1992012701.html
В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне
В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне - РИА Новости, 29.12.2024
В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне
Суд Котласа Архангельской области постановил заключить под стражу 29-летнюю женщину, которая признала вину в том, что утопила в ванне свою 3-летнюю дочь и... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:43:00+03:00
2024-12-29T18:43:00+03:00
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Суд Котласа Архангельской области постановил заключить под стражу 29-летнюю женщину, которая признала вину в том, что утопила в ванне свою 3-летнюю дочь и 1,5-годовалого сына, сообщили в суде. Котласский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении 29-летней жительницы города Котласа, обвиняемой в совершении убийства трехлетней дочери и полуторагодовалого сына. "Суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемая, с учетом обстоятельств и тяжести инкриминируемого ей деяния, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, склонить потерпевшего и свидетелей изменить ранее данные показания или отказаться от них путем угроз или уговоров, и заключил ее под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном СУСК РФ, женщина признала вину. Ранее сообщалось, что семья была полной, но состояла на учете в органах профилактики.
https://ria.ru/20241229/muzhchina-1991996016.html
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происшествия, котлас, архангельская область, россия
Происшествия, Котлас, Архангельская область, Россия
В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне

Жительница Архангельской области призналась, что утопила дочь и сына в ванне

© Фото : СУ СКР по Архангельской области/TelegramСотрудник СК России на месте убийства двоих детей в Котласе
Сотрудник СК России на месте убийства двоих детей в Котласе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : СУ СКР по Архангельской области/Telegram
Сотрудник СК России на месте убийства двоих детей в Котласе
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Суд Котласа Архангельской области постановил заключить под стражу 29-летнюю женщину, которая признала вину в том, что утопила в ванне свою 3-летнюю дочь и 1,5-годовалого сына, сообщили в суде.
Котласский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении 29-летней жительницы города Котласа, обвиняемой в совершении убийства трехлетней дочери и полуторагодовалого сына.
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"Суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемая, с учетом обстоятельств и тяжести инкриминируемого ей деяния, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, склонить потерпевшего и свидетелей изменить ранее данные показания или отказаться от них путем угроз или уговоров, и заключил ее под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Как уточнили в региональном СУСК РФ, женщина признала вину. Ранее сообщалось, что семья была полной, но состояла на учете в органах профилактики.
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