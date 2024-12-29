https://ria.ru/20241229/vanna-1992012701.html

В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне

В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне - РИА Новости, 29.12.2024

В Архангельской области арестовали женщину, утопившую детей в ванне

Суд Котласа Архангельской области постановил заключить под стражу 29-летнюю женщину, которая признала вину в том, что утопила в ванне свою 3-летнюю дочь и... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:43:00+03:00

2024-12-29T18:43:00+03:00

2024-12-29T18:43:00+03:00

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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Суд Котласа Архангельской области постановил заключить под стражу 29-летнюю женщину, которая признала вину в том, что утопила в ванне свою 3-летнюю дочь и 1,5-годовалого сына, сообщили в суде. Котласский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении 29-летней жительницы города Котласа, обвиняемой в совершении убийства трехлетней дочери и полуторагодовалого сына. "Суд согласился с доводами следователя о том, что обвиняемая, с учетом обстоятельств и тяжести инкриминируемого ей деяния, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, склонить потерпевшего и свидетелей изменить ранее данные показания или отказаться от них путем угроз или уговоров, и заключил ее под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Как уточнили в региональном СУСК РФ, женщина признала вину. Ранее сообщалось, что семья была полной, но состояла на учете в органах профилактики.

https://ria.ru/20241229/muzhchina-1991996016.html

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происшествия, котлас, архангельская область, россия