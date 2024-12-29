https://ria.ru/20241229/usomnilis-1992005391.html

В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины

В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины - РИА Новости, 29.12.2024

В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины

Администрации США пора понять, что Украине уже не поможешь деньгами, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:27:00+03:00

2024-12-29T17:27:00+03:00

2024-12-29T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрации США пора понять, что Украине уже не поможешь деньгами, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе."Что даст еще один миллиард долларов, когда речь идет о нехватке людей, а не о машинах или о деньгах?" — возмутился он.По словам Дэвиса, непонимание западными политиками, что деньги не решат проблемы Киева, — это "одна из самых мучительных и тяжелых вещей", с которыми он сталкивался за все время освещения конфликта на Украине."Лидеры, парни, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, не могут понять элементарного", — подытожил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241229/peregovory-1992000211.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, нато