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В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/usomnilis-1992005391.html
В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины
В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины - РИА Новости, 29.12.2024
В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины
Администрации США пора понять, что Украине уже не поможешь деньгами, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:27:00+03:00
2024-12-29T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрации США пора понять, что Украине уже не поможешь деньгами, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе."Что даст еще один миллиард долларов, когда речь идет о нехватке людей, а не о машинах или о деньгах?" — возмутился он.По словам Дэвиса, непонимание западными политиками, что деньги не решат проблемы Киева, — это "одна из самых мучительных и тяжелых вещей", с которыми он сталкивался за все время освещения конфликта на Украине."Лидеры, парни, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, не могут понять элементарного", — подытожил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241229/peregovory-1992000211.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины

Подполковник Дэвис: США не понимают, что деньги уже не помогут Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Администрации США пора понять, что Украине уже не поможешь деньгами, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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"Что даст еще один миллиард долларов, когда речь идет о нехватке людей, а не о машинах или о деньгах?" — возмутился он.
По словам Дэвиса, непонимание западными политиками, что деньги не решат проблемы Киева, — это "одна из самых мучительных и тяжелых вещей", с которыми он сталкивался за все время освещения конфликта на Украине.
"Лидеры, парни, которые должны быть самыми умными людьми, похоже, не могут понять элементарного", — подытожил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
 
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