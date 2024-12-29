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"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду - РИА Новости, 29.12.2024
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
Членство Украины в НАТО не стоит даже обсуждать, так как на Западе понимают, что Россия этого не допустит, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:05:00+03:00
2024-12-29T18:05:00+03:00
2024-12-29T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Членство Украины в НАТО не стоит даже обсуждать, так как на Западе понимают, что Россия этого не допустит, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия выигрывает эту войну и никогда не позволит Украине стать членом НАТО, это не стоит на повестке, и даже обсуждать это — пустая трата времени", — отметил он.По словам аналитика, преимущество России в противостоянии с Западом привело к положению, при котором Москва может сама диктовать условия и не соглашаться ни на одно из неприемлемых требований. Как отметил эксперт, НАТО уже ничего не может сделать с этим."У нас недостаточно денег, у нас недостаточно военной техники, у НАТО нет возможности серьезно вмешаться, так что ничто не помешает России выиграть эту войну, и это суровая правда", — констатировал Риттер.В воскресенье посол Украины в ООН Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности в обход НАТО. По его словам, гарантии могут быть обозначены в двусторонних соглашениях, которые, сказал он, могут лечь в основу мирного договора с Россией.В июле президент России Владимир Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркнул, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Андрей Мельник, Киев, ООН
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
Риттер: Запад знает, что Россия никогда не позволит принять Украину в НАТО