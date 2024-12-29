https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html

"Закопаны в землю": на Украине раскрыли страшную правду об обороне страны

"Закопаны в землю": на Украине раскрыли страшную правду об обороне страны - РИА Новости, 29.12.2024

"Закопаны в землю": на Украине раскрыли страшную правду об обороне страны

Строительство фортификаций для защиты украинских энергообъектов от российских ударов не имело смысла и привело к бесполезной трате бюджетных средств, заявил... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:29:00+03:00

2024-12-29T15:29:00+03:00

2024-12-29T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Строительство фортификаций для защиты украинских энергообъектов от российских ударов не имело смысла и привело к бесполезной трате бюджетных средств, заявил украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев в интервью журналистке Наталье Мосейчук."Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать", — возмутился он.По словам аналитика, ни один из защитных объектов даже не возведен до конца. Их строительство, отметил он, можно завершить не раньше 2030 года."Это же бред <…>, кто это придумал?" — высказался Куртев.Эксперт допустил, что такие инициативы продвигали те, кто хотел на этом заработать, при этом отметив, что "воровать можно было и на бетоне" для строительства оборонительных укреплений на фронте, от которых, по его словам, было бы больше толку.В пятницу Министерство обороны России сообщило, что российские военные за неделю нанесли один массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20241229/bloomberg-1991988973.html

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