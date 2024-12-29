Рейтинг@Mail.ru
Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 29.12.2024 (обновлено: 01:58 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941750.html
Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность
Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность - РИА Новости, 29.12.2024
Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность
Скандальная украинская военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная по требованиям СМИ с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", теперь... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T01:32:00+03:00
2024-12-29T01:58:00+03:00
в мире
украина
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913470071_0:29:1277:747_1920x0_80_0_0_27f00eecd2bce44227d33228b488a8a5.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Скандальная украинская военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная по требованиям СМИ с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", теперь представляет управление психологической поддержки персонала ВСУ, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на скриншот с телемарафона. В июне украинский телеканал ТСН сообщал, что уволенная по требованию СМИ экс-глава пресс-центра сил обороны ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк получила должность замначальника по коммуникациям в этом же подразделении. В сообщении "Страна.ua" по поводу новой должности Гуменюк прикреплен скриншот из телемарафона "Мы-Украина", на котором можно увидеть указанную новую должность. Газета не уточняет, когда был сделан скриншот. "Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность. Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Генштаб ВСУ 19 апреля сообщил, что уволил Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" по требованию украинских СМИ из-за препятствования их работе. Одиннадцатого мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что генштаб ВСУ вернул Гуменюк в объединенный координационный центр сил обороны "Юг", который та возглавляла с весны 2022 года. До этого она работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941063.html
https://ria.ru/20241228/svo-1991857324.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913470071_152:0:1148:747_1920x0_80_0_0_289f1e06c6f6afb7b5dd7da8e32a9f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность

Скандальная военнослужащая Гуменюк займется психологической поддержкой ВСУ

© Министерство обороны УкраиныНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Министерство обороны Украины
Наталья Гуменюк . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Скандальная украинская военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная по требованиям СМИ с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", теперь представляет управление психологической поддержки персонала ВСУ, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на скриншот с телемарафона.
В июне украинский телеканал ТСН сообщал, что уволенная по требованию СМИ экс-глава пресс-центра сил обороны ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк получила должность замначальника по коммуникациям в этом же подразделении.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск
01:17
В сообщении "Страна.ua" по поводу новой должности Гуменюк прикреплен скриншот из телемарафона "Мы-Украина", на котором можно увидеть указанную новую должность. Газета не уточняет, когда был сделан скриншот.
"Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность. Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Генштаб ВСУ 19 апреля сообщил, что уволил Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" по требованию украинских СМИ из-за препятствования их работе. Одиннадцатого мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что генштаб ВСУ вернул Гуменюк в объединенный координационный центр сил обороны "Юг", который та возглавляла с весны 2022 года. До этого она работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 13:39
 
В миреУкраинаАлексей ГончаренкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала