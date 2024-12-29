https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941750.html

Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность

Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность - РИА Новости, 29.12.2024

Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность

Скандальная украинская военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная по требованиям СМИ с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", теперь... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T01:32:00+03:00

2024-12-29T01:32:00+03:00

2024-12-29T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Скандальная украинская военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная по требованиям СМИ с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", теперь представляет управление психологической поддержки персонала ВСУ, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на скриншот с телемарафона. В июне украинский телеканал ТСН сообщал, что уволенная по требованию СМИ экс-глава пресс-центра сил обороны ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк получила должность замначальника по коммуникациям в этом же подразделении. В сообщении "Страна.ua" по поводу новой должности Гуменюк прикреплен скриншот из телемарафона "Мы-Украина", на котором можно увидеть указанную новую должность. Газета не уточняет, когда был сделан скриншот. "Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность. Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Генштаб ВСУ 19 апреля сообщил, что уволил Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" по требованию украинских СМИ из-за препятствования их работе. Одиннадцатого мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что генштаб ВСУ вернул Гуменюк в объединенный координационный центр сил обороны "Юг", который та возглавляла с весны 2022 года. До этого она работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941063.html

https://ria.ru/20241228/svo-1991857324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины