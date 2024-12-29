Скандально известная экс-спикер ВСУ Гуменюк получила новую должность
Скандальная военнослужащая Гуменюк займется психологической поддержкой ВСУ
© Министерство обороны УкраиныНаталья Гуменюк
© Министерство обороны Украины
Наталья Гуменюк . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Скандальная украинская военнослужащая Наталья Гуменюк, ранее уволенная по требованиям СМИ с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", теперь представляет управление психологической поддержки персонала ВСУ, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на скриншот с телемарафона.
В июне украинский телеканал ТСН сообщал, что уволенная по требованию СМИ экс-глава пресс-центра сил обороны ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк получила должность замначальника по коммуникациям в этом же подразделении.
В сообщении "Страна.ua" по поводу новой должности Гуменюк прикреплен скриншот из телемарафона "Мы-Украина", на котором можно увидеть указанную новую должность. Газета не уточняет, когда был сделан скриншот.
"Бывший спикер ВСУ Наталья Гуменюк, уволенная после скандала с журналистами, получила новую должность. Судя по эфиру телемарафона, она теперь представитель главного управления психологической поддержки персонала ВСУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Генштаб ВСУ 19 апреля сообщил, что уволил Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг" по требованию украинских СМИ из-за препятствования их работе. Одиннадцатого мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что генштаб ВСУ вернул Гуменюк в объединенный координационный центр сил обороны "Юг", который та возглавляла с весны 2022 года. До этого она работала помощником начальника регионального управления морской охраны госпогранслужбы Украины.