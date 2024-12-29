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У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск - РИА Новости, 29.12.2024
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01:17 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941063.html
У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск
У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск - РИА Новости, 29.12.2024
У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск
Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск у командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T01:17:00+03:00
2024-12-29T01:17:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск у командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка, которого обвиняют в издевательствах над солдатами, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. В четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что уголовное дело заведено против командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами. По информации ведомства, в феврале командир избил солдата, потому что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту. "Сотрудники государственного бюро расследований 28 декабря проводят следственные действия у командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковника Олега Побережнюка. Вечером в субботу следователи ДБР пришли с обыском... по месту жительства", - отмечается в материале газеты. По данным издания, командиру бригады готовят сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения". Скандал вокруг указанного соединения ВСУ разгорелся 16 декабря. Тогда издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в той бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины 17 декабря заявил, что начал расследовать эти сообщения, против командира части возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением. Украинские СМИ писали, что речь идет об Олеге Побережнюке.
https://ria.ru/20241218/ukraina-1989899513.html
https://ria.ru/20241216/vsu-1989446730.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск

У командира понтонно-мостовой бригады ВСУ, где избивали солдат, прошел обыск

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск у командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка, которого обвиняют в издевательствах над солдатами, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
В четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что уголовное дело заведено против командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами. По информации ведомства, в феврале командир избил солдата, потому что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Сотрудники государственного бюро расследований 28 декабря проводят следственные действия у командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковника Олега Побережнюка. Вечером в субботу следователи ДБР пришли с обыском... по месту жительства", - отмечается в материале газеты.
По данным издания, командиру бригады готовят сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения".
Скандал вокруг указанного соединения ВСУ разгорелся 16 декабря. Тогда издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в той бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины 17 декабря заявил, что начал расследовать эти сообщения, против командира части возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением. Украинские СМИ писали, что речь идет об Олеге Побережнюке.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ
16 декабря, 14:19
 
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