У командира бригады ВСУ, в которой избивали солдат, прошел обыск
У командира понтонно-мостовой бригады ВСУ, где избивали солдат, прошел обыск
© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыск у командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка, которого обвиняют в издевательствах над солдатами, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
В четверг государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что уголовное дело заведено против командира одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, его обвиняют в избиении и издевательствах над солдатами. По информации ведомства, в феврале командир избил солдата, потому что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц он снова избил этого же военнослужащего и привязал его к деревянному кресту.
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"Сотрудники государственного бюро расследований 28 декабря проводят следственные действия у командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ полковника Олега Побережнюка. Вечером в субботу следователи ДБР пришли с обыском... по месту жительства", - отмечается в материале газеты.
По данным издания, командиру бригады готовят сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения".
Скандал вокруг указанного соединения ВСУ разгорелся 16 декабря. Тогда издание "Украинская правда" сообщило, что командир взвода в той бригаде Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги. Офис генпрокурора Украины 17 декабря заявил, что начал расследовать эти сообщения, против командира части возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением. Украинские СМИ писали, что речь идет об Олеге Побережнюке.
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