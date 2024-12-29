https://ria.ru/20241229/ukraina-1989895223.html

"Осталось полгода". Что будет с Украиной в 2025-м

"Осталось полгода". Что будет с Украиной в 2025-м - РИА Новости, 29.12.2024

"Осталось полгода". Что будет с Украиной в 2025-м

В администрации Джо Байдена утверждают, что выделили Киеву достаточно средств на войну против России до конца 2025-го. Однако ВСУ не хватает солдат, и ситуация... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В администрации Джо Байдена утверждают, что выделили Киеву достаточно средств на войну против России до конца 2025-го. Однако ВСУ не хватает солдат, и ситуация на фронте складывается не в их пользу. Что ждет режим Владимира Зеленского в год Змеи — в материале РИА Новости.Дорогу молодымЗеленский сообщил избранному президенту США Дональду Трампу, что не намерен спешить с окончанием боевых действий. Мир возможен только на условиях Украины. "Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", — подчеркнул глава киевского режима в интервью французской газете Le Parisien.В заморозке боевых действий и быстрых договоренностях с Москвой есть "опасность", пояснил он. "Мы должны поставить Путина на место", — настаивает Зеленский. А Трамп, по его мнению, не владеет всей полнотой информации о ситуации на поле боя, чтобы говорить с украинскими властями "на одном языке".Сам избранный президент США утверждает, что каждую неделю получает доклады от спецслужб и ведомств о конфликте на Украине. По его словам, потери ВСУ достигли 400 тысяч человек, а российской армии — 600 тысяч, поэтому обе стороны заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий.И в Москве, и в Киеве эти данные опровергли. Министр обороны России Андрей Белоусов оценил потери ВСУ в миллион, причем в 2024-м — 560 тысяч. Уничтожено более 58 тысяч единиц украинского вооружения и техники, из них 18 тысяч — иностранного производства. В июне уходящего года Владимир Путин говорил, что потери соотносятся примерно один к пяти не в пользу ВСУ.Между тем в 2024-м контракт с Минобороны России заключили больше 427 тысяч человек. В среднем — более 1200 в день, уточнил Белоусов.На Украине такого потока добровольцев нет. В связи с этим западные партнеры убеждают Киев понизить призывной возраст с 25 до 18 лет. "Мы ясно дали понять, что если они привлекут дополнительные силы для участия в боевых действиях, то мы и наши союзники готовы оснастить их и обучить боевым действиям", — сообщил спикер Госдепа.Однако для Зеленского это чревато серьезным политическим кризисом. Родители и так прячут детей за границей, а в случае мобилизации и вовсе могут начаться массовые протесты. Уже сейчас социальные сети переполнены рассказами о том, как женщины отбивают мужей и просто соседей у тэцэкашников. Поэтому глава киевского режима говорит, что страны НАТО должны давать больше оружия, а не требовать снижения призывного возраста.Но в войсках придерживаются другого мнения. "Аргумент, конечно, железный — нельзя компенсировать нехватку оружия и подготовки молодостью солдат. А старостью солдат плохую подготовку и нехватку оружия можно компенсировать? У нас самая старая армия в мире с официальным средним возрастом старше 45 лет (в реальности, думаю, за 50 лет точно) — разве такая армия может эффективно воевать?" — возмущается эксперт по аэроразведке, офицер ВСУ Юрий Касьянов.Тем временем положение на фронте ухудшается. Украинский аналитический центр UA War Infographics подсчитал, что только в ноябре Киев потерял 702 тысячи квадратных километров. Для сравнения: за весь 2023-й — 148,6 тысячи.Переговорное менюЕсли в 2023-м в качестве главных миротворцев выступали Китай, Бразилия и ЮАР, то в 2024-м на первый план вышел Трамп. Он сделал урегулирование российско-украинского конфликта частью своей предвыборной агитации. Обещал за сутки остановить боевые действия, но теперь признал, что так быстро не получится.Похоже, что все идеи Трампа сводятся к заморозке конфликта по линии фронта. По сути, то же самое ранее предлагали представители Глобального Юга. Но избранный президент США еще грозит ультиматумами. Если Москва не согласится, он завалит Киев оружием, чтобы изменить баланс сил на поле боя. Если Украина откажется — конец помощи.Все это неинтересно ни Москве, ни Киеву. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — часть России, поэтому ВСУ должны оставить эти территории. Зеленский же все так же мечтает о границах 1991-го и вступлении в НАТО. В принципе, не против миротворцев."Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не останется ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.На этом фоне Трамп признался, что ему проще справиться с Ближним Востоком, чем с тем, что происходит на Украине.Год ЗмеиЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен: в 2025-м конфликт не завершится. "Дело не в Зеленском, а в позиции всей правящей элиты Украины, которая не готова смириться с территориальными уступками. Вряд ли в обозримой перспективе они развернутся на 180 градусов", — пояснил он в беседе с РИА Новости.Тем не менее эксперт полагает, что Трамп способен оказать достаточное давление на Киев, чтобы склонить к диалогу с Москвой. "Благодаря уступкам Байдена Зеленский научился манипулировать США. Он стал хвостом, виляющим собакой. Но Трампу достаточно обрисовать ему будущее Украины без американской поддержки, чтобы расставить все по местам. Соответственно, какие-то переговоры возможны, но вряд ли хоть сколько-то продуктивные. К примеру, появление неких элементов перемирия я оцениваю намного ниже 50%. Более вероятен масштабный обмен пленными", — рассуждает Жарихин.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что первые полгода российские войска продолжат наступать, а затем начнутся переговоры. "Киев смирится с отсутствием ресурсов для борьбы с Москвой на поле боя, поэтому попытается переформатировать конфликт, перейдя к террористической деятельности. Запад это поддержит. В целом интенсивность боевых действий на фронте снизится, а угроза для мирного населения России возрастет", — предсказывает он.Впрочем, добавил Денисов, многое зависит от миротворческих инициатив Трампа и других сторонников как минимум заморозки конфликта. Если их предложения отвергнут, нельзя исключать усиления военной помощи Украине. Тогда Киев вновь сосредоточится на попытках изменить ситуацию на фронте.

https://ria.ru/20241218/siriya-1989702922.html

https://ria.ru/20241212/ukraina-1988600561.html

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украина, киев, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир жарихин