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Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок - РИА Новости, 29.12.2024
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02:15 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html
Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок
Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок - РИА Новости, 29.12.2024
Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок
Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, рассказала в интервью... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:15:00+03:00
2024-12-29T02:15:00+03:00
жилье
елена кудерко
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что неиспользуемость участка трактуется по-разному в зависимости от его статуса. Если это садовый участок, то на нем должны проводиться сельхозработы, если ИЖС — строительство или подготовка к нему.По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности. “Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года", — поясняет адвокат.Но даже тогда сразу отбирать землю не будут — сначала собственнику предъявят претензию надзорные органы, а уже если он не исправит недостатки, начнется судебный процесс об изъятии.
https://realty.ria.ru/20241210/dacha-1987774750.html
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жилье, елена кудерко
Жилье, Елена Кудерко
Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок

Адвокат Кудерко предупредила о необходимости осваивать купленные участки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДерево в инее у дома в Подмосковье
Дерево в инее у дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дерево в инее у дома в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Она напомнила, что неиспользуемость участка трактуется по-разному в зависимости от его статуса. Если это садовый участок, то на нем должны проводиться сельхозработы, если ИЖС — строительство или подготовка к нему.
По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности. “Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года", — поясняет адвокат.
Но даже тогда сразу отбирать землю не будут — сначала собственнику предъявят претензию надзорные органы, а уже если он не исправит недостатки, начнется судебный процесс об изъятии.
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ЖильеЕлена Кудерко
 
 
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