https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html

Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок

Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок - РИА Новости, 29.12.2024

Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок

Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, рассказала в интервью... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T02:15:00+03:00

2024-12-29T02:15:00+03:00

2024-12-29T02:15:00+03:00

жилье

елена кудерко

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что неиспользуемость участка трактуется по-разному в зависимости от его статуса. Если это садовый участок, то на нем должны проводиться сельхозработы, если ИЖС — строительство или подготовка к нему.По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности. “Таким образом, первые аукционы по продаже "заброшенных" участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года", — поясняет адвокат.Но даже тогда сразу отбирать землю не будут — сначала собственнику предъявят претензию надзорные органы, а уже если он не исправит недостатки, начнется судебный процесс об изъятии.

https://realty.ria.ru/20241210/dacha-1987774750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, елена кудерко