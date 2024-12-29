https://ria.ru/20241229/trevoga-1992024986.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T22:48:00+03:00
2024-12-29T22:48:00+03:00
2024-12-29T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21.28 мск, в Полтавской – в 22.03 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241229/svet-1992020480.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу