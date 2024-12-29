https://ria.ru/20241229/trevoga-1992024986.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T22:48:00+03:00

2024-12-29T22:48:00+03:00

2024-12-29T22:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

полтавская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21.28 мск, в Полтавской – в 22.03 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241229/svet-1992020480.html

россия

полтавская область

украина

харьковская область

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россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область