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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/trevoga-1992024986.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T22:48:00+03:00
2024-12-29T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
полтавская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21.28 мск, в Полтавской – в 22.03 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241229/svet-1992020480.html
россия
полтавская область
украина
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россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21.28 мск, в Полтавской – в 22.03 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
Вчера, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолтавская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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