https://ria.ru/20241229/tramp-1991944294.html
СМИ прокомментировали слова Дональда Трампа о покупке Гренландии
СМИ прокомментировали слова Дональда Трампа о покупке Гренландии - РИА Новости, 29.12.2024
СМИ прокомментировали слова Дональда Трампа о покупке Гренландии
Заявления избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, Панамского канала, Мексики и Канады могут быть связаны с противодействием России... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:27:00+03:00
2024-12-29T02:27:00+03:00
2024-12-29T02:27:00+03:00
гренландия
сша
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, Панамского канала, Мексики и Канады могут быть связаны с противодействием России и Китаю, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванный источник. На днях 47-й президент США в соцсети Truth Social назвал "абсолютной необходимостью" для страны владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде на слова Трампа заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. "Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является общей нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме", - отмечает газета со ссылкой на неназванного представителя переходной команды Трампа. Издание подчеркивает, что сам Трамп "не выдвигал открыто" подобный аргумент. По данным газеты, представитель переходной команды политика настаивал, что последние слова избранного президента о присоединении к США Канады, Гренландии и других стран представляют собой "соединительную ткань", и что Трамп "знает, какие рычаги тянуть". Неназванный бывший датский дипломат добавил изданию, что несмотря на абсурдность заявления политика о Гренландии, стратегическая важность острова была давней проблемой для США. "Вероятно, в течение следующих 10–15 лет с Гренландией что-то произойдет. Она может стать независимой, поэтому США страхуют все свои будущие перспективы. Она (Гренландия - ред.) движется в направлении, которое США считают частью своей зоны влияния", - рассказал газете бывший дипломат. Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, заявил РИА Новости, что риторика избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии - это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее он подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991179974.html
https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире, китай, россия
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, В мире, Китай, Россия
СМИ прокомментировали слова Дональда Трампа о покупке Гренландии
WP: слова Трампа о Гренландии могут быть связаны с борьбой с Россией и Китаем
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Заявления избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, Панамского канала, Мексики и Канады могут быть связаны с противодействием России и Китаю, пишет газета Washington Post
со ссылкой на неназванный источник.
На днях 47-й президент США в соцсети Truth Social назвал "абсолютной необходимостью" для страны владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В ответ премьер Гренландии Муте Эгеде на слова Трампа
заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
"Всеобъемлющая миссия противодействия России и Китаю является общей нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме", - отмечает газета со ссылкой на неназванного представителя переходной команды Трампа.
Издание подчеркивает, что сам Трамп "не выдвигал открыто" подобный аргумент.
По данным газеты, представитель переходной команды политика настаивал, что последние слова избранного президента о присоединении к США Канады, Гренландии и других стран представляют собой "соединительную ткань", и что Трамп "знает, какие рычаги тянуть".
Неназванный бывший датский дипломат добавил изданию, что несмотря на абсурдность заявления политика о Гренландии, стратегическая важность острова была давней проблемой для США.
"Вероятно, в течение следующих 10–15 лет с Гренландией что-то произойдет. Она может стать независимой, поэтому США страхуют все свои будущие перспективы. Она (Гренландия - ред.) движется в направлении, которое США считают частью своей зоны влияния", - рассказал газете бывший дипломат.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, заявил РИА Новости, что риторика избранного президента США
Дональда Трампа о покупке Гренландии
- это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании
. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее он подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико
на Гренландию.