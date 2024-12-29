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В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 29.12.2024
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11:59 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/tailand-1991978850.html
В Паттайе погиб россиянин
В Паттайе погиб россиянин - РИА Новости, 29.12.2024
В Паттайе погиб россиянин
Россиянин, врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в таиландской Паттайе в результате падения с крутой лестницы, тело мужчины оставалось... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:59:00+03:00
2024-12-29T11:59:00+03:00
новости - туризм
паттайя
таиланд
кировская область
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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Россиянин, врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в таиландской Паттайе в результате падения с крутой лестницы, тело мужчины оставалось неопознанным в течение недели, рассказала РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева, обнаружившая тело россиянина в морге больницы курортного города. "В наш паблик 26 декабря обратился менеджер туристической компании "БиблиоГлобус" из Москвы с просьбой помочь в поисках пропавшего в Паттайе 18 декабря туриста. Об исчезновении человека сообщила в туркомпанию спутница пропавшего россиянина, прилетевшая с ним на отдых в Таиланд 15 декабря. Женщина рассказала туроператорам о том, что ее друг исчез 18 декабря, только после того, как вернулась с отдыха и привезла с собой его вещи", - сообщила Шерстобоева, которая с мужем живет в Паттайе уже больше 12 лет и часто помогает и организует через паблик помощь россиянам, попавшим в тяжелые ситуации в Таиланде. "Сначала мы знали только, что Сергей поссорился со своей спутницей 18 декабря, в сердцах ушел из гостиницы, где они остановились, и пропал", - сказала она. "Затем менеджеру "БиблиоГлобуса", который писал нам в паблик, удалось дозвониться на телефон пропавшего доктора скорой помощи.... На звонок ответила менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital и сообщила, что Колчанов погиб, скончался у них в больнице через сутки после падения с лестницы в массажном салоне и его тело находится в морге", - рассказала Шерстобоева. Администратор паблика поехала в больницу, выяснила, что тело россиянина было передано в морг другой больницы, где она затем его и нашла. "В настоящее время останки Сергея Колчанова уже находятся в Институте судебно-медицинской экспертизы Главного управления национальной полиции Таиланда в Бангкоке, там должны провести аутопсию", - сообщила она. Шерстобоева побывала в гостинице, где жил россиянин, и в массажном салоне, где он упал с крутой лестницы. "Массажный салон оказался в шаговой доступности от отеля. Это хороший салон настоящего тайского традиционного терапевтического массажа", - рассказала она, добавив, что лестница в салоне действительно крутая и высокая настолько, что с ее верхних ступеней боязно смотреть вниз. Шерстобоевой удалось связаться с друзьями погибшего. По словам его друзей, у Колчанова в России остались 85-летняя мать и сестра-инвалид, для которых он был единственным кормильцем. Мать погибшего россиянина связалась с Шерстобоевой.
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новости - туризм, паттайя, таиланд, кировская область
Новости - Туризм, Паттайя, Таиланд, Кировская область
В Паттайе погиб россиянин

В Паттайе погиб россиянин при падении с крутой лестницы

© AP Photo / David LongstreathМашины скорой в Таиланде
Машины скорой в Таиланде - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / David Longstreath
Машины скорой в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Россиянин, врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в таиландской Паттайе в результате падения с крутой лестницы, тело мужчины оставалось неопознанным в течение недели, рассказала РИА Новости администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева, обнаружившая тело россиянина в морге больницы курортного города.
"В наш паблик 26 декабря обратился менеджер туристической компании "БиблиоГлобус" из Москвы с просьбой помочь в поисках пропавшего в Паттайе 18 декабря туриста. Об исчезновении человека сообщила в туркомпанию спутница пропавшего россиянина, прилетевшая с ним на отдых в Таиланд 15 декабря. Женщина рассказала туроператорам о том, что ее друг исчез 18 декабря, только после того, как вернулась с отдыха и привезла с собой его вещи", - сообщила Шерстобоева, которая с мужем живет в Паттайе уже больше 12 лет и часто помогает и организует через паблик помощь россиянам, попавшим в тяжелые ситуации в Таиланде.
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"Сначала мы знали только, что Сергей поссорился со своей спутницей 18 декабря, в сердцах ушел из гостиницы, где они остановились, и пропал", - сказала она.
"Затем менеджеру "БиблиоГлобуса", который писал нам в паблик, удалось дозвониться на телефон пропавшего доктора скорой помощи.... На звонок ответила менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital и сообщила, что Колчанов погиб, скончался у них в больнице через сутки после падения с лестницы в массажном салоне и его тело находится в морге", - рассказала Шерстобоева.
Администратор паблика поехала в больницу, выяснила, что тело россиянина было передано в морг другой больницы, где она затем его и нашла.
"В настоящее время останки Сергея Колчанова уже находятся в Институте судебно-медицинской экспертизы Главного управления национальной полиции Таиланда в Бангкоке, там должны провести аутопсию", - сообщила она.
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Шерстобоева побывала в гостинице, где жил россиянин, и в массажном салоне, где он упал с крутой лестницы.
"Массажный салон оказался в шаговой доступности от отеля. Это хороший салон настоящего тайского традиционного терапевтического массажа", - рассказала она, добавив, что лестница в салоне действительно крутая и высокая настолько, что с ее верхних ступеней боязно смотреть вниз.
Шерстобоевой удалось связаться с друзьями погибшего. По словам его друзей, у Колчанова в России остались 85-летняя мать и сестра-инвалид, для которых он был единственным кормильцем. Мать погибшего россиянина связалась с Шерстобоевой.
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