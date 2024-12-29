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В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2024
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20:56 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/svet-1992020480.html
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2024
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света, помимо Сумской области Украины, ввели в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской, сообщает украинское издание "Зеркало... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:56:00+03:00
2024-12-29T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света, помимо Сумской области Украины, ввели в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в воскресенье областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго" сообщила о введении экстренных отключений света в Сумской области. "Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении издания. О причинах и длительности отключений не сообщается.
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В мире, Сумская область, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Кировоградская область
В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света, помимо Сумской области Украины, ввели в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Ранее в воскресенье областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго" сообщила о введении экстренных отключений света в Сумской области.
"Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении издания.
О причинах и длительности отключений не сообщается.
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В миреСумская областьУкраинаДнепропетровская областьПолтавская областьКировоградская область
 
 
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