https://ria.ru/20241229/svet-1992020480.html

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.12.2024

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света, помимо Сумской области Украины, ввели в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской, сообщает украинское издание "Зеркало... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:56:00+03:00

2024-12-29T20:56:00+03:00

2024-12-29T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света, помимо Сумской области Украины, ввели в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в воскресенье областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго" сообщила о введении экстренных отключений света в Сумской области. "Экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении издания. О причинах и длительности отключений не сообщается.

https://ria.ru/20241229/bloomberg-1991988973.html

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