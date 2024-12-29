https://ria.ru/20241229/svet-1992013801.html

В Сумской области ввели аварийные отключения света

В Сумской области ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 29.12.2024

В Сумской области ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения света введены в Сумской области Украины, сообщает областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:04:00+03:00

2024-12-29T19:04:00+03:00

2024-12-29T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Сумской области Украины, сообщает областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго". "По указанию НЭК "Укрэненерго", на территории Сумщины с 17.00 (18.00 мск - ред.) введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3 очередей. Графики почасовых отключений не используются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании. О причинах и длительности отключений не сообщается.

https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html

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