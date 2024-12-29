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В Сумской области ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 29.12.2024
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19:04 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/svet-1992013801.html
В Сумской области ввели аварийные отключения света
В Сумской области ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 29.12.2024
В Сумской области ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света введены в Сумской области Украины, сообщает областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:04:00+03:00
2024-12-29T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Сумской области Украины, сообщает областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго". "По указанию НЭК "Укрэненерго", на территории Сумщины с 17.00 (18.00 мск - ред.) введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3 очередей. Графики почасовых отключений не используются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании. О причинах и длительности отключений не сообщается.
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сумская область, украина, в мире
Сумская область, Украина, В мире
В Сумской области ввели аварийные отключения света

В Сумской области на Украине ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампа
Лампа - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Сумской области Украины, сообщает областная энергетическая компания "Сумыоблэнерго".
"По указанию НЭК "Укрэненерго", на территории Сумщины с 17.00 (18.00 мск - ред.) введены графики аварийных отключений для 1, 2, 3 очередей. Графики почасовых отключений не используются", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании.
О причинах и длительности отключений не сообщается.
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