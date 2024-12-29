https://ria.ru/20241229/suda-1991950119.html

Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров

Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров - РИА Новости, 29.12.2024

Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров

Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие в Керченском проливе, — 45 лет, а самому старому — 59 лет, следует из данных... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:32:00+03:00

2024-12-29T04:32:00+03:00

2024-12-29T07:24:00+03:00

россия

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие в Керченском проливе, — 45 лет, а самому старому — 59 лет, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости. Таким образом, все эти суда были построены еще во времена СССР. При этом сроки эксплуатации составляют около 15 лет. Танкеры "Волгонефть" обладают грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн.Согласно данным обзора Государственной транспортной лизинговой компании, средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом моложе тех, что ходят под российским. В свою очередь средний возраст речного грузового транспорта в стране — около 40 лет.Пятнадцатого декабря два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей оттуда эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/mazut-1991917514.html

https://ria.ru/20241217/tanker-1989684837.html

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керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия