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Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров - РИА Новости, 29.12.2024
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04:32 29.12.2024 (обновлено: 07:24 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/suda-1991950119.html
Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров
Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров - РИА Новости, 29.12.2024
Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров
Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие в Керченском проливе, — 45 лет, а самому старому — 59 лет, следует из данных... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:32:00+03:00
2024-12-29T07:24:00+03:00
россия
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие в Керченском проливе, — 45 лет, а самому старому — 59 лет, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости. Таким образом, все эти суда были построены еще во времена СССР. При этом сроки эксплуатации составляют около 15 лет. Танкеры "Волгонефть" обладают грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн.Согласно данным обзора Государственной транспортной лизинговой компании, средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом моложе тех, что ходят под российским. В свою очередь средний возраст речного грузового транспорта в стране — около 40 лет.Пятнадцатого декабря два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей оттуда эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/mazut-1991917514.html
https://ria.ru/20241217/tanker-1989684837.html
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россия, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Россия, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров

"Российское классификационное общество": танкеры "Волгонефть" строились в СССР

© ГУ МЧС по Астраханской областиТанкер "Волгонефть-165"
Танкер Волгонефть-165 - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© ГУ МЧС по Астраханской области
Танкер "Волгонефть-165". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие в Керченском проливе, — 45 лет, а самому старому — 59 лет, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Таким образом, все эти суда были построены еще во времена СССР. При этом сроки эксплуатации составляют около 15 лет. Танкеры "Волгонефть" обладают грузоподъемностью 4,8-5 тысяч тонн.
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Согласно данным обзора Государственной транспортной лизинговой компании, средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом моложе тех, что ходят под российским. В свою очередь средний возраст речного грузового транспорта в стране — около 40 лет.
Пятнадцатого декабря два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, — потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей оттуда эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Согласно информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута — по предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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РоссияКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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