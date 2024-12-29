https://ria.ru/20241229/sud-1991946048.html

Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты"

Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты" - РИА Новости, 29.12.2024

Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты"

Верховный суд РФ 9 января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермского завода "Телта" о мошенничестве на 33 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:07:00+03:00

2024-12-29T03:07:00+03:00

2024-12-29T03:07:00+03:00

происшествия

россия

москва

пермь

игорь морозов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ 9 января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермского завода "Телта" о мошенничестве на 33 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение заявления об изменении территориальной подсудности по делу Высокова, Гришиной, Морозова, Пальмова назначено на 9 января в 11.00", - сказала собеседница агентства. Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду. Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей. В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ. На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Трое фигурантов находятся в СИЗО, Пальмов - под подпиской о невыезде. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Ущерб оценивается в 33 миллиона рублей. Акции завода "Телта" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.

https://ria.ru/20241226/moshennichestvo-1991518732.html

https://ria.ru/20241218/bulgakov-1989944822.html

россия

москва

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, пермь, игорь морозов