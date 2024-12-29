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Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты" - РИА Новости, 29.12.2024
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03:07 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/sud-1991946048.html
Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты"
Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты" - РИА Новости, 29.12.2024
Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты"
Верховный суд РФ 9 января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермского завода "Телта" о мошенничестве на 33 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T03:07:00+03:00
2024-12-29T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ 9 января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермского завода "Телта" о мошенничестве на 33 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение заявления об изменении территориальной подсудности по делу Высокова, Гришиной, Морозова, Пальмова назначено на 9 января в 11.00", - сказала собеседница агентства. Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду. Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей. В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ. На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Трое фигурантов находятся в СИЗО, Пальмов - под подпиской о невыезде. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Ущерб оценивается в 33 миллиона рублей. Акции завода "Телта" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
https://ria.ru/20241226/moshennichestvo-1991518732.html
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происшествия, россия, москва, пермь, игорь морозов
Происшествия, Россия, Москва, Пермь, Игорь Морозов
Верховный суд решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров "Телты"

Верховный суд решит, где будут слушать дело о мошенничестве топов "Телты"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ 9 января решит вопрос подсудности дела топ-менеджеров пермского завода "Телта" о мошенничестве на 33 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение заявления об изменении территориальной подсудности по делу Высокова, Гришиной, Морозова, Пальмова назначено на 9 января в 11.00", - сказала собеседница агентства.
Бывший генеральный директор санатория Жемчужина Кавказа, депутат гордумы Пятигорска, обвиняемый в мошенничестве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Депутату гордумы Пятигорска предъявили обвинение в мошенничестве
26 декабря, 18:11
Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду.
Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей.
В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ.
На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Трое фигурантов находятся в СИЗО, Пальмов - под подпиской о невыезде.
По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Ущерб оценивается в 33 миллиона рублей.
Акции завода "Телта" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
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