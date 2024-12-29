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Сторонники Зурабишвили переместились к зданию парламента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024
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11:45 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/storonniki-1991978172.html
Сторонники Зурабишвили переместились к зданию парламента Грузии
Сторонники Зурабишвили переместились к зданию парламента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024
Сторонники Зурабишвили переместились к зданию парламента Грузии
Сторонники оппозиции переместились от дворца президента Грузии к парламенту и перекрыли проходящий мимо него проспект Руставели, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:45:00+03:00
2024-12-29T11:45:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Сторонники оппозиции переместились от дворца президента Грузии к парламенту и перекрыли проходящий мимо него проспект Руставели, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Обрелиани. Около трёх тысяч сторонников проводили ее аплодисментами. После этого протестующие частично остались у дворца, частично переместились к парламенту, который находится в 500 метрах от Обрелиани. Они перекрыли проходящий мимо проспект Руставели. Протестующие показывают "красную карточку" новому президенту Михаилу Кавелашвили, который известен по карьере футболиста, однако в целом обстановка спокойная. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. На инаугурации присутствуют депутаты, которые избрали Кавелашвили президентом, представители правительства, ЦИК, руководители Конституционного и Верховного судов и другие. Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в торжестве не участвуют. После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. Она ранее заявила, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Зурабишвили сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за тюремное заключение. Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание.
https://ria.ru/20241229/zurabishvili--1991972057.html
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Сторонники Зурабишвили переместились к зданию парламента Грузии

Сторонники Зурабишвили переместились от дворца президента Грузии к парламенту

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Сторонники оппозиции переместились от дворца президента Грузии к парламенту и перекрыли проходящий мимо него проспект Руставели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее экс-президент Саломе Зурабишвили покинула дворец Обрелиани. Около трёх тысяч сторонников проводили ее аплодисментами.
Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии
10:33
После этого протестующие частично остались у дворца, частично переместились к парламенту, который находится в 500 метрах от Обрелиани. Они перекрыли проходящий мимо проспект Руставели. Протестующие показывают "красную карточку" новому президенту Михаилу Кавелашвили, который известен по карьере футболиста, однако в целом обстановка спокойная.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. На инаугурации присутствуют депутаты, которые избрали Кавелашвили президентом, представители правительства, ЦИК, руководители Конституционного и Верховного судов и другие. Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств в торжестве не участвуют.
После инаугурации Кавелашвили президентские полномочия Саломе Зурабишвили истекли. Она ранее заявила, что не сложит свои полномочия после истечения их срока 29 декабря. Зурабишвили сказала, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов", и объявила себя единственным в стране законным представителем власти. В ответ на это премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае отказа Зурабишвили покинуть резиденцию ее могут вывести силой и арестовать. Согласно грузинскому Уголовному кодексу, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за тюремное заключение. Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
26 декабря, 05:04
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиМихаил КавелашвилиИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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