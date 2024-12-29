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"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 29.12.2024
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине
Нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T22:07:00+03:00
2024-12-29T22:07:00+03:00
2024-12-29T22:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок", — написал он.По словам офицера, все свидетельствует о том, что Россия одержит убедительную победу в конфликте, разгромив ВСУ и получив лучшие переговорные позиции."Даже (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп со своими переговорными навыками не сможет спасти Украину", — считает он.По мнению Дэвиса, если Запад вовремя не осознает, что он проиграл в противостоянии с Россией, поражение Украины станет для нее полностью разрушительным.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине
Офицер Дэвис: Украина исчезнет из-за нежелания Запада видеть реальность