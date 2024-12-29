Рейтинг@Mail.ru
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине - РИА Новости, 29.12.2024
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине
Нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T22:07:00+03:00
2024-12-29T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3119a55943078655d43a599ef1d9a832.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок", — написал он.По словам офицера, все свидетельствует о том, что Россия одержит убедительную победу в конфликте, разгромив ВСУ и получив лучшие переговорные позиции."Даже (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп со своими переговорными навыками не сможет спасти Украину", — считает он.По мнению Дэвиса, если Запад вовремя не осознает, что он проиграл в противостоянии с Россией, поражение Украины станет для нее полностью разрушительным.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d6d02df085796cd31357e8fd2c406bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ
"Стирает в порошок": в США сделали тревожное заявление об Украине

Офицер Дэвис: Украина исчезнет из-за нежелания Запада видеть реальность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Нежелание Запада замечать бедственное положение Украины может привести к ее полному уничтожению, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок", — написал он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
Вчера, 18:05
По словам офицера, все свидетельствует о том, что Россия одержит убедительную победу в конфликте, разгромив ВСУ и получив лучшие переговорные позиции.
«
"Даже (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп со своими переговорными навыками не сможет спасти Украину", — считает он.
По мнению Дэвиса, если Запад вовремя не осознает, что он проиграл в противостоянии с Россией, поражение Украины станет для нее полностью разрушительным.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Закопаны в землю": на Украине раскрыли страшную правду об обороне страны
Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала