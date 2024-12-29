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Спецоперация, 29 декабря: ВС России освободили Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1992011748.html
Спецоперация, 29 декабря: ВС России освободили Новотроицкое в ДНР
Спецоперация, 29 декабря: ВС России освободили Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 29.12.2024
Спецоперация, 29 декабря: ВС России освободили Новотроицкое в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщило... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:37:00+03:00
2024-12-29T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
рустем умеров
юрий слюсарь
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1400 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Средства ПВО за сутки сбили 61 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах, следует из сводки оборонного ведомства. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три БМП и бронетранспортер, сообщает российское Минобороны. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 45 тысяч человек, следует из сводки Минобороны РФ. Атаки БПЛААтака БПЛА в городе Сальске в Ростовской области привела к незначительным повреждениям постройки на территории локомотивного депо, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, возгорание на месте падения БПЛА отсутствует, на место выезжали дежурные службы. Кроме того, как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, один вражеский БПЛА сбит над регионом, повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что над территорией региона силами ПВО обнаружен и уничтожен один беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Очередной транш КиевуМинистр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев получил от Франции, Дании и Литвы более 150 миллионов евро в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), их планируют направить, в частности, на производство ракет и дронов. По его словам, 29 миллионов евро в качестве гранта на усиление безопасности и обороны Украины предоставила Франция, еще 10 миллионов – Литва. Умеров добавил, что указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок. О мирной конференции по Украине"Трюк" с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал, эта конференция никоим образом не преследовала цели учесть интересы всех сторон в конфликте, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он напомнил, что Россию не пригласили, но даже в гипотетическом случае получения такого приглашения Москва не согласилась бы на участие в нём, поскольку "это мероприятие было организовано западными странами исключительно для склонения путём самых разных ухищрений на свою сторону стран Мирового большинства и затверждения собственных кулуарно выработанных ультимативных подходов в контексте украинского кризиса". Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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россия, украина, киев, рустем умеров, юрий слюсарь , андрей клычков, вооруженные силы украины, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Рустем Умеров, Юрий Слюсарь , Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире

Спецоперация, 29 декабря: ВС России освободили Новотроицкое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
Потери ВСУ за минувшие сутки на разных направлениях составили до 1400 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России
Вчера, 01:15
Средства ПВО за сутки сбили 61 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и подготовки к запуску, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах, следует из сводки оборонного ведомства.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три БМП и бронетранспортер, сообщает российское Минобороны.
Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 45 тысяч человек, следует из сводки Минобороны РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Сергей Лавров: разумеется, у Трампа есть рычаги воздействия на Киев
Вчера, 07:00

Атаки БПЛА

Атака БПЛА в городе Сальске в Ростовской области привела к незначительным повреждениям постройки на территории локомотивного депо, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, возгорание на месте падения БПЛА отсутствует, на место выезжали дежурные службы.
Кроме того, как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, один вражеский БПЛА сбит над регионом, повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что над территорией региона силами ПВО обнаружен и уничтожен один беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.
Военнопленный о попытке киевского командования уничтожить окруженную пехоту ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Военнопленный рассказал о попытке Киева уничтожить окруженную пехоту ВСУ
28 декабря, 20:07

Очередной транш Киеву

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев получил от Франции, Дании и Литвы более 150 миллионов евро в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), их планируют направить, в частности, на производство ракет и дронов.
По его словам, 29 миллионов евро в качестве гранта на усиление безопасности и обороны Украины предоставила Франция, еще 10 миллионов – Литва.
Умеров добавил, что указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
Вчера, 18:05

О мирной конференции по Украине

"Трюк" с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал, эта конференция никоим образом не преследовала цели учесть интересы всех сторон в конфликте, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Он напомнил, что Россию не пригласили, но даже в гипотетическом случае получения такого приглашения Москва не согласилась бы на участие в нём, поскольку "это мероприятие было организовано западными странами исключительно для склонения путём самых разных ухищрений на свою сторону стран Мирового большинства и затверждения собственных кулуарно выработанных ультимативных подходов в контексте украинского кризиса".
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В США усомнились в умственных способностях чиновников из-за Украины
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевРустем УмеровЮрий СлюсарьАндрей КлычковВооруженные силы УкраиныООНВ мире
 
 
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