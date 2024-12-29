https://ria.ru/20241229/sovbez-1992047619.html

Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года

Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года - РИА Новости, 30.12.2024

Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года

Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-29T10:03:00+03:00

2024-12-29T10:03:00+03:00

2024-12-30T09:03:00+03:00

россия

сша

китай

александр яковенко

дональд трамп

брикс

экономика

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

https://ria.ru/20241225/itogi-1991163374.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, китай, александр яковенко, дональд трамп, брикс, экономика