Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года
Яковенко: проблема сбережения денег станет одной из главных тем 2025 года
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.
"Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко.
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Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.