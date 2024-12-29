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Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года - РИА Новости, 30.12.2024
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10:03 29.12.2024 (обновлено: 09:03 30.12.2024)
https://ria.ru/20241229/sovbez-1992047619.html
Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года
Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года - РИА Новости, 30.12.2024
Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года
Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет... РИА Новости, 30.12.2024
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россия
сша
китай
александр яковенко
дональд трамп
брикс
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html
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россия, сша, китай, александр яковенко, дональд трамп, брикс, экономика
Россия, США, Китай, Александр Яковенко, Дональд Трамп, БРИКС, Экономика
Яковенко назвал одну из главных тем 2025 года

Яковенко: проблема сбережения денег станет одной из главных тем 2025 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Проблема сохранения денежных ресурсов подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску альтернативной финансовой системы сбережения, эта тема будет доминирующей в наступающем году, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.
"Проблема сохранения своих денежных ресурсов стало довлеющим фактором в контексте поддержания экономического роста в современных условиях. Именно это подталкивает страны БРИКС и мирового большинства к поиску создания альтернативной финансовой системы сбережения своих уже накопленных ресурсов", - сказал Яковенко.
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Он подчеркнул, что эта тема будет доминировать в мировом дискурсе в наступающем году, в том числе в контексте ожидаемых инициатив избранного президента США Дональда Трампа в валютной сфере.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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