https://ria.ru/20241229/sovbez-1991973767.html

Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике

Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике - РИА Новости, 29.12.2024

Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике

Завершающийся 2024 год стал периодом переосмысления подходов стран к системе международных отношений, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:40:00+03:00

2024-12-29T10:40:00+03:00

2024-12-29T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Завершающийся 2024 год стал периодом переосмысления подходов стран к системе международных отношений, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Этот год стал периодом активного переосмысления концептуальных подходов большинства стран мира к тому, какой должна быть система международных отношений, отвечающая требованиям времени", - сказал Яковенко. Он отметил, что этот тезис был подтвержден и обсуждением международных проблем на саммите БРИКС в Казани. По словам Яковенко, исход переоценки ситуации предопределяет горизонты планирования международных отношений и параметры глобального управления к рубежу 2030 года. "Многое будет зависеть от темпов смены поколения западных элит, сформировавшегося в условиях последних 30 лет", - добавил ученый.

https://ria.ru/20241120/rossija-1984782172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казань, александр яковенко, брикс, в мире