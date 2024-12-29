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Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике - РИА Новости, 29.12.2024
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10:40 29.12.2024 (обновлено: 10:42 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/sovbez-1991973767.html
Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике
Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике - РИА Новости, 29.12.2024
Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике
Завершающийся 2024 год стал периодом переосмысления подходов стран к системе международных отношений, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:40:00+03:00
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россия
казань
александр яковенко
брикс
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Завершающийся 2024 год стал периодом переосмысления подходов стран к системе международных отношений, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Этот год стал периодом активного переосмысления концептуальных подходов большинства стран мира к тому, какой должна быть система международных отношений, отвечающая требованиям времени", - сказал Яковенко. Он отметил, что этот тезис был подтвержден и обсуждением международных проблем на саммите БРИКС в Казани. По словам Яковенко, исход переоценки ситуации предопределяет горизонты планирования международных отношений и параметры глобального управления к рубежу 2030 года. "Многое будет зависеть от темпов смены поколения западных элит, сформировавшегося в условиях последних 30 лет", - добавил ученый.
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россия, казань, александр яковенко, брикс, в мире
Россия, Казань, Александр Яковенко, БРИКС, В мире
Замглавы "России сегодня" рассказал об итогах 2024 года в мировой политике

Замглавы "России сегодня" Яковенко: 2024 год стал периодом переосмысления

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Завершающийся 2024 год стал периодом переосмысления подходов стран к системе международных отношений, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.
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"Этот год стал периодом активного переосмысления концептуальных подходов большинства стран мира к тому, какой должна быть система международных отношений, отвечающая требованиям времени", - сказал Яковенко.
Он отметил, что этот тезис был подтвержден и обсуждением международных проблем на саммите БРИКС в Казани. По словам Яковенко, исход переоценки ситуации предопределяет горизонты планирования международных отношений и параметры глобального управления к рубежу 2030 года.
"Многое будет зависеть от темпов смены поколения западных элит, сформировавшегося в условиях последних 30 лет", - добавил ученый.
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