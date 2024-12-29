https://ria.ru/20241229/smi-1992022086.html

Захарова прокомментировала блокировку Telegram-каналов российских СМИ

Захарова прокомментировала блокировку Telegram-каналов российских СМИ - РИА Новости, 29.12.2024

Захарова прокомментировала блокировку Telegram-каналов российских СМИ

Москва оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Запада, этот шаг с их стороны является планомерной... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T21:24:00+03:00

2024-12-29T21:24:00+03:00

2024-12-29T21:47:00+03:00

россия

москва

мария захарова

одри азуле

нтв (телеканал)

оон

юнеско

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Москва оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Запада, этот шаг с их стороны является планомерной зачисткой информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В странах "коллективного Запада" продолжается планомерная зачистка информационного пространства от любых неугодных источников информации. В рамках ведущейся там кампании репрессий против российских СМИ почти в каждой из стран Евросоюза осуществлена блокировка телеграм-каналов отечественных вещателей, в частности, "РИА Новости", МИЦ "Известия", RT, "Российской газеты", "Первого канала", телеканала "Россия 1", НТВ. И этот список продолжает расти... Эти и подобные им атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.По ее словам, на Западе не разъясняют сути якобы нарушений со стороны российских медиа, о которых заявляется при попытки зайти на их ресурсы."В свете того, что введенные Евросоюзом в мае санкции против упомянутых медиа охватывают всю территорию блока и присоединившихся к ним государств, имеются основания предполагать, что блокировки могут быть продолжены. Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма медиа", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что лишение жителей западных стран возможности "самостоятельно сформировать представление о происходящих в мире событиях, подмена объективной картины мира симуляцией реальности, сфабрикованным мейнстримными СМИ и подконтрольными правящим кругам соцсетями, грубо попирают фундаментальные права человека на свободу выражения мнения и демонтируют основы демократического общества"."Требуем, чтобы профильные международные структуры дали надлежащую оценку таким действиям. В первую очередь ожидаем реакции от правозащитных механизмов ООН, руководства ЮНЕСКО и ее гендиректора Одре Азуле, а также от заступающего на свой пост недавно назначенного представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту. Надеемся при этом, что его первые шаги в этом качестве не станут продолжением порочной практики его предшественницы, сознательно игнорировавшей нападки против российских СМИ и преступления против отечественных журналистов", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991937485.html

https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991918308.html

https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991910513.html

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россия, москва, мария захарова, одри азуле, нтв (телеканал), оон, юнеско, санкции в отношении россии, в мире