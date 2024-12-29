https://ria.ru/20241229/siriya-1991940193.html

Сирийские спецслужбы реорганизуют после роспуска всех подразделений

Сирийские спецслужбы реорганизуют после роспуска всех подразделений - РИА Новости, 29.12.2024

Сирийские спецслужбы реорганизуют после роспуска всех подразделений

Органы безопасности Сирии подвергнутся реорганизации после роспуска всех подразделений спецслужб, передает агентство SANA со ссылкой на главу Службы общей... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T00:59:00+03:00

2024-12-29T00:59:00+03:00

2024-12-29T07:44:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 29 дек — РИА Новости. Органы безопасности Сирии подвергнутся реорганизации после роспуска всех подразделений спецслужб, передает агентство SANA со ссылкой на главу Службы общей разведки Анаса Хаттаба, назначенного новыми властями."Что касается безопасности и разведки, то органы безопасности будут реорганизованы после роспуска всех подразделений спецслужб и их реструктуризации", — приводит агентство его слова.В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир. Он продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, дамаск (город), идлиб (мухафаза), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024