https://ria.ru/20241229/sinoptik-1992014223.html

Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Синоптик предупредил о похолодании в Москве - РИА Новости, 29.12.2024

Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Похолодание ожидается в Москве в первую рабочую неделю, к выходным возможны первые минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:16:00+03:00

2024-12-29T19:16:00+03:00

2024-12-29T19:16:00+03:00

москва

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в первую рабочую неделю, к выходным возможны первые минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов. Если 9 января температурный фон окончательно вернется в норму, когда под утро будет минус 8 - минус 13, днем минус 4 - минус 9, то к выходным не исключены первые в сезоне минус 20 градусов", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20241208/solntse-1988050629.html

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москва, евгений тишковец, россия