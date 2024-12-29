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Синоптик предупредил о похолодании в Москве - РИА Новости, 29.12.2024
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19:16 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/sinoptik-1992014223.html
Синоптик предупредил о похолодании в Москве
Синоптик предупредил о похолодании в Москве - РИА Новости, 29.12.2024
Синоптик предупредил о похолодании в Москве
Похолодание ожидается в Москве в первую рабочую неделю, к выходным возможны первые минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:16:00+03:00
2024-12-29T19:16:00+03:00
москва
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в первую рабочую неделю, к выходным возможны первые минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов. Если 9 января температурный фон окончательно вернется в норму, когда под утро будет минус 8 - минус 13, днем минус 4 - минус 9, то к выходным не исключены первые в сезоне минус 20 градусов", - рассказал Тишковец.
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москва, евгений тишковец, россия
Москва, Евгений Тишковец, Россия
Синоптик предупредил о похолодании в Москве

Синоптик Тишковец: в Москве в первую рабочую неделю ожидается похолодание

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в первую рабочую неделю, к выходным возможны первые минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С началом первой рабочей недели 2025 года ожидается усиление морозов. Если 9 января температурный фон окончательно вернется в норму, когда под утро будет минус 8 - минус 13, днем минус 4 - минус 9, то к выходным не исключены первые в сезоне минус 20 градусов", - рассказал Тишковец.
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МоскваЕвгений ТишковецРоссия
 
 
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