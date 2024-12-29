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ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня" - РИА Новости, 29.12.2024
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08:40 29.12.2024 (обновлено: 08:41 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html
ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"
ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня" - РИА Новости, 29.12.2024
ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) осуществляет сотрудничество практически всех государств Восточной Азии, обнуляя западную геополитику,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:40:00+03:00
2024-12-29T08:41:00+03:00
в мире
китай
россия
япония
александр яковенко
шос
евразийский экономический союз
всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (врэп)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) осуществляет сотрудничество практически всех государств Восточной Азии, обнуляя западную геополитику, рассматривавшую его как некий Хартленд, который должен обеспечить контроль над миром тому, кто им завладеет, считает заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "ШОС осуществляет сотрудничество практически всех государств этого макрорегиона, обнуляя западную геополитику, рассматривавшую его как некий Хартленд, который должен обеспечить контроль над миром тому, кто им завладеет. Теперь понятно, что он "принадлежит" тем странам, которые там расположены, и не может быть объектом завоевания Западом хотя бы в силу наличия у России и Китая потенциала ядерного сдерживания", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что ШОС в 2024 году продолжала выстраивать планы своего дальнейшего развития, прежде всего торгово-экономического сотрудничества, в части логистики, создания транспортных коридоров и антитеррора. "Организация взаимодействовала с ЕАЭС и АСЕАН в рамках более широкой архитектуры, включая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), созданное в 2020 году в составе "десятки" АСЕАН и пяти других стран - Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии", - отметил Яковенко.
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в мире, китай, россия, япония, александр яковенко, шос, евразийский экономический союз, всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (врэп)
В мире, Китай, Россия, Япония, Александр Яковенко, ШОС, Евразийский экономический союз, Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП)
ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"

Замглавы "России сегодня" Яковенко заявил, что ШОС обнуляет геополитику Запада

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) осуществляет сотрудничество практически всех государств Восточной Азии, обнуляя западную геополитику, рассматривавшую его как некий Хартленд, который должен обеспечить контроль над миром тому, кто им завладеет, считает заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
"ШОС осуществляет сотрудничество практически всех государств этого макрорегиона, обнуляя западную геополитику, рассматривавшую его как некий Хартленд, который должен обеспечить контроль над миром тому, кто им завладеет. Теперь понятно, что он "принадлежит" тем странам, которые там расположены, и не может быть объектом завоевания Западом хотя бы в силу наличия у России и Китая потенциала ядерного сдерживания", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
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Он добавил, что ШОС в 2024 году продолжала выстраивать планы своего дальнейшего развития, прежде всего торгово-экономического сотрудничества, в части логистики, создания транспортных коридоров и антитеррора.
"Организация взаимодействовала с ЕАЭС и АСЕАН в рамках более широкой архитектуры, включая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), созданное в 2020 году в составе "десятки" АСЕАН и пяти других стран - Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии", - отметил Яковенко.
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В миреКитайРоссияЯпонияАлександр ЯковенкоШОСЕвразийский экономический союзВсеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП)
 
 
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