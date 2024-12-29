https://ria.ru/20241229/shos-1991964011.html

ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"

ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня" - РИА Новости, 29.12.2024

ШОС обнуляет геополитику Запада, заявил замглавы "России сегодня"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) осуществляет сотрудничество практически всех государств Восточной Азии, обнуляя западную геополитику,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:40:00+03:00

2024-12-29T08:40:00+03:00

2024-12-29T08:41:00+03:00

в мире

китай

россия

япония

александр яковенко

шос

евразийский экономический союз

всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (врэп)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) осуществляет сотрудничество практически всех государств Восточной Азии, обнуляя западную геополитику, рассматривавшую его как некий Хартленд, который должен обеспечить контроль над миром тому, кто им завладеет, считает заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко. "ШОС осуществляет сотрудничество практически всех государств этого макрорегиона, обнуляя западную геополитику, рассматривавшую его как некий Хартленд, который должен обеспечить контроль над миром тому, кто им завладеет. Теперь понятно, что он "принадлежит" тем странам, которые там расположены, и не может быть объектом завоевания Западом хотя бы в силу наличия у России и Китая потенциала ядерного сдерживания", - говорится в докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. Он добавил, что ШОС в 2024 году продолжала выстраивать планы своего дальнейшего развития, прежде всего торгово-экономического сотрудничества, в части логистики, создания транспортных коридоров и антитеррора. "Организация взаимодействовала с ЕАЭС и АСЕАН в рамках более широкой архитектуры, включая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), созданное в 2020 году в составе "десятки" АСЕАН и пяти других стран - Китая, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии", - отметил Яковенко.

https://ria.ru/20241025/kazan-1979963616.html

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россия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, япония, александр яковенко, шос, евразийский экономический союз, всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (врэп)