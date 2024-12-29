Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек
Число погибших в авиакатастрофе в Муане достигло 167 человек
© AP Photo / Maeng Dae-hwanКрушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
© AP Photo / Maeng Dae-hwan
Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 167, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
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"Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 167 человек, <...> по данным на 17:11 (11:11 мск)", — уточнили пожарные.
Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в пункте назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. При этом произошло возгорание.
Спаслись два человека. Ими оказались члены экипажа самолета — женщина и мужчина. Их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.
Россиян на разбившемся самолете не было, среди пассажиров — 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.