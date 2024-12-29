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Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек - РИА Новости, 29.12.2024
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11:47 29.12.2024 (обновлено: 14:29 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/samolet-1991978344.html
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек - РИА Новости, 29.12.2024
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек
Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 167, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:47:00+03:00
2024-12-29T14:29:00+03:00
в мире
южная корея
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 167, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.&quot;Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 167 человек, &lt;...&gt; по данным на 17:11 (11:11 мск)&quot;, — уточнили пожарные.Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в пункте назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. При этом произошло возгорание.Спаслись два человека. Ими оказались члены экипажа самолета — женщина и мужчина. Их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.Россиян на разбившемся самолете не было, среди пассажиров — 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html
https://ria.ru/20241229/kanada-1991968967.html
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в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Авиакатастрофа в Муане
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек

Число погибших в авиакатастрофе в Муане достигло 167 человек

© AP Photo / Maeng Dae-hwanКрушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Maeng Dae-hwan
Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 167, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
«

"Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 167 человек, <...> по данным на 17:11 (11:11 мск)", — уточнили пожарные.

Крушение пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Крушение самолета в Южной Корее
11:34
Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в пункте назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. При этом произошло возгорание.
Спаслись два человека. Ими оказались члены экипажа самолета — женщина и мужчина. Их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.
Россиян на разбившемся самолете не было, среди пассажиров — 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Пожар в самолете Air Canada после жесткой посадки - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В Канаде загорелся самолет после жесткой посадки
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В миреЮжная КореяАвиакатастрофа в Муане
 
 
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