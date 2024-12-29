https://ria.ru/20241229/samolet-1991978344.html

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек - РИА Новости, 29.12.2024

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 167 человек

Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 167, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:47:00+03:00

2024-12-29T11:47:00+03:00

2024-12-29T14:29:00+03:00

в мире

южная корея

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек — РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 167, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы."Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 167 человек, <...> по данным на 17:11 (11:11 мск)", — уточнили пожарные.Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в пункте назначения пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. При этом произошло возгорание.Спаслись два человека. Ими оказались члены экипажа самолета — женщина и мужчина. Их госпитализировали с ранениями средней и тяжелой степени.Россиян на разбившемся самолете не было, среди пассажиров — 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.

https://ria.ru/20241229/krushenie-1991974318.html

https://ria.ru/20241229/kanada-1991968967.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане