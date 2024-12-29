https://ria.ru/20241229/salsk-1991989831.html

В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо

В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо - РИА Новости, 29.12.2024

В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо

Атака БПЛА в городе Сальске в Ростовской области привела к незначительным повреждениям постройки на территории локомотивного депо, предварительно никто из людей РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:39:00+03:00

2024-12-29T14:39:00+03:00

2024-12-29T14:39:00+03:00

происшествия

сальск

ростовская область

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Атака БПЛА в городе Сальске в Ростовской области привела к незначительным повреждениям постройки на территории локомотивного депо, предварительно никто из людей не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла… По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении. По словам врио главы Ростовской области, возгорание на месте падения БПЛА отсутствует, на место выехали дежурные службы.

https://ria.ru/20241229/vsu-1991976688.html

сальск

ростовская область

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Варвара Скокшина

происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь