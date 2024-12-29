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В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо
В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо - РИА Новости, 29.12.2024
В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо
Атака БПЛА в городе Сальске в Ростовской области привела к незначительным повреждениям постройки на территории локомотивного депо, предварительно никто из людей РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:39:00+03:00
2024-12-29T14:39:00+03:00
2024-12-29T14:39:00+03:00
происшествия
сальск
ростовская область
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Атака БПЛА в городе Сальске в Ростовской области привела к незначительным повреждениям постройки на территории локомотивного депо, предварительно никто из людей не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла… По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении. По словам врио главы Ростовской области, возгорание на месте падения БПЛА отсутствует, на место выехали дежурные службы.
https://ria.ru/20241229/vsu-1991976688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сальск, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Сальск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области дрон повредил постройки локомотивного депо
В ростовском Сальске дрон повредил постройки локомотивного депо