https://ria.ru/20241229/rumyniya-1992024826.html

Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа - РИА Новости, 29.12.2024

Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T22:46:00+03:00

2024-12-29T22:46:00+03:00

2024-12-29T22:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты. Представительство Венгрии при НАТО передало в дар другим делегациям союзников национальный атлас. В нем содержатся исторические элементы, включая демографическую ситуацию и карты, в том числе те, где часть современной Румынии входит в состав Венгрии. "Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО свое неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер", — говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство тем самым подтверждает, что любое провокационное заявление или жест вряд ли поспособствует укреплению партнерских отношений между Бухарестом и Будапештом. Румынские дипломаты полагают, что общая история двух стран должна оставаться объектом изучения историков.

https://ria.ru/20241224/rumyniya-1991107923.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, венгрия, нато