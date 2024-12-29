https://ria.ru/20241229/rumyniya-1992024826.html
Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа - РИА Новости, 29.12.2024
Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T22:46:00+03:00
2024-12-29T22:46:00+03:00
2024-12-29T22:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты. Представительство Венгрии при НАТО передало в дар другим делегациям союзников национальный атлас. В нем содержатся исторические элементы, включая демографическую ситуацию и карты, в том числе те, где часть современной Румынии входит в состав Венгрии. "Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО свое неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер", — говорится в заявлении.Отмечается, что ведомство тем самым подтверждает, что любое провокационное заявление или жест вряд ли поспособствует укреплению партнерских отношений между Бухарестом и Будапештом. Румынские дипломаты полагают, что общая история двух стран должна оставаться объектом изучения историков.
https://ria.ru/20241224/rumyniya-1991107923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, венгрия, нато
В мире, Румыния, Венгрия, НАТО
Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
МИД Румынии осудил выпуск Венгрией национального атласа с историческими картами