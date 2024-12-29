https://ria.ru/20241229/rubl-1991732733.html

Факторы риска: что будет с рублем после Нового года

Факторы риска: что будет с рублем после Нового года - РИА Новости, 29.12.2024

Факторы риска: что будет с рублем после Нового года

В конце ноября российская валюта пережила мощный краткосрочный обвал, курс на межбанке доходил до 115 за доллар. В конце декабря — новый скачок. Какие сюрпризы... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:00:00+03:00

2024-12-29T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В конце ноября российская валюта пережила мощный краткосрочный обвал, курс на межбанке доходил до 115 за доллар. В конце декабря — новый скачок. Какие сюрпризы возможны в наступающем году и от чего это зависит — в материале РИА Новости.Нестабильное положениеДвадцать седьмого ноября внебиржевой курс достиг исторического минимума: 114,5 рубля за доллар — такого не было с марта 2022 года. Это стало следствием усиления геополитических рисков: рынок остро отреагировал на международные новости, активизировались спекулянты. Основная причина — американские санкции против сотни финансовых учреждений.В частности, Газпромбанка, стратегически важного для внешней торговли страны. Механизмы валютной ликвидности существенно усложнились, нарушились традиционные каналы поступления долларов и евро в российскую финансовую систему.В начале декабря рубль перешел к росту после прекращения покупки валюты по бюджетному правилу и спада панических настроений. Доллар вернулся на отметку 100. Действуют несколько факторов поддержки."Во-первых, налоговый период: экспортеры продавали выручку, повышая спрос рубля. Помогает и стабильно высокая ключевая ставка: люди отказываются от сбережений в инвалюте, чтобы получить высокую доходность в рублях. К тому же, судя по риторике ЦБ, высокие ставки с нами еще минимум на полгода", — говорит Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets.Однако положение нестабильное. Так, 27 декабря на внебиржевом рынке за доллар опять требовали 107 рублей, а на межбанке — 104 (при этом на Мосбирже фьючерс на доллар продолжал дешеветь). Возможно, это реакция на сообщение ЦБ об изменении схемы определения официального курса. Теперь для каждой валютной пары учитываются внебиржевые сделки, даже для тех, что торгуются на Мосбирже.Экстремумы не исключеныИз негативных факторов — небольшое сальдо между экспортной выручкой и расходами на импорт. Это из-за санкций.Проблема с международными расчетами так и не решена, банки стран-контрагентов опасаются ограничений со стороны Запада и отказывают в обслуживании российским компаниям. Многих это откровенно отпугивает выходить на международный рынок, остальные ищут обходные пути и переплачивают посредникам, поясняет Калманович.Аналитики не исключают продолжения резких скачков. Например, если нефть сильно подешевеет — до 60 долларов или ниже, курс может дойти и до 120.Вызовом для рубля, разумеется, остается геополитика. Эскалация с Западом, дополнительные санкции тоже не сулят ничего хорошего.Монетарная политика ЦБ сейчас меньше влияет на курс — по тем же причинам. Так, ранее высокая ключевая ставка привлекала в страну иностранные активы в рамках операций керри-трейд, что создавало дополнительный спрос на рубль. В 2024-м ЦБ неоднократно и агрессивно поднимал ставку, но к заметному укреплению национальной валюты это не приводило, указывает Игорь Горбунов.Некоторый оптимизмВ оптимистичном сценарии, который в первую очередь предполагает переговорный процесс Москвы и Вашингтона по Украине, завершение СВО и отмену большей части западных санкций, можно ожидать курс и ниже 90 за доллар, отмечают аналитики.По мнению ряда наблюдателей, у 2025 года неплохие шансы заложить основу для этого.И США, и европейские страны устали от украинского кризиса. Текущее положение дел на СВО станет одним из предметов торга на внешнеполитической арене, что сыграет на пользу России. Трамп, как и многие американские чиновники, настроен на смену повестки дня, а потому ослабит военную поддержку Киева и возьмет курс на урегулирование с Москвой, считает Михаил Платежкин, директор по работе с клиентами сервиса Platejka.com.В то же время любая нестабильность на Ближнем Востоке чревата ростом цен на энергоносители, а значит, и укреплением национальных валют стран-экспортеров.Через повышение пошлин для Китая Трамп, конечно, может запустить инфляционную спираль по всем мировым валютам и вызвать обвал цен на нефть. Тем не менее с новым президентом США легче выстраивать диалог, и он, вероятно, будет прислушиваться к позиции России, добавляет Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.Умеренный сценарийВ бюджет на 2025-й заложен курс 96,5 за доллар. Умеренно слабый рубль выгоден нуждающейся сейчас в деньгах казне. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, после определенного периода адаптации курс стабилизируется в районе 100 за доллар.У России очень высокая макроэкономическая устойчивость, стабильные показатели, фондовый рынок в следующем году может вырасти на 30-40%. Сейчас вероятность обвала рубля крайне мала, особенно учитывая уверенную позицию ЦБ и текущие условия. Для доллара торговый диапазон на январь — 90-100, для евро — 105-111, для юаня — 13,40-14,40 рубля, полагает Лобода.В начале года деловая активность ослабляется, и к концу января стоит ожидать падения стоимости иностранной валюты. Скорее всего, к середине месяца доллар опять уйдет за сотню — к 97-98, считает Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ. Евро — в районе 105. Юань — около 13.По оценкам РосДорБанка, в первом квартале справедливый курс — 100-105 за доллар. Однако из-за новых санкций или иных существенных факторов, способных повлиять на потоки экспортной выручки или платежи за импорт, возможны колебания в диапазоне 95-110.

https://ria.ru/20241214/rubl-1989169717.html

https://ria.ru/20241108/dollar-1982564656.html

https://ria.ru/20241204/siluanov-1987259163.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, курс доллара, курс рубля, доллар, евро, нефть, денежно-кредитная политика