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Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года - РИА Новости, 29.12.2024
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13:34 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html
Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года
Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года - РИА Новости, 29.12.2024
Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года
Россияне рассказали, что считают необходимым обязательно успеть сделать перед Новым годом - в топе популярных обязанностей оказались уборка, ремонт и покупка... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:34:00+03:00
2024-12-29T13:34:00+03:00
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне рассказали, что считают необходимым обязательно успеть сделать перед Новым годом - в топе популярных обязанностей оказались уборка, ремонт и покупка подарков, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось 27 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Эффект конца года: у многих из нас есть неоконченные задачи, которые хочется выполнить до 31 декабря и войти в 2025 налегке. Среди них как вполне посильные дела, например, уборка (8% голосов опрошенных), так и настоящие авралы вроде завершения ремонта (8%) и покупки подарков (7%). Украсить дом и нарядить елку, купить продукты, всех поздравить хотят успеть по 4% соответственно. 3% ответивших намереваются окончить обучение", - показал опрос. Еще 3% — отдохнуть, а 2% — выспаться перед бессонной праздничной ночью. Готовиться к приходу гостей и составлять меню для новогоднего стола будут по 2% соответственно. По 1% россиян запланировали до боя курантов посетить спортзал, салон красоты, врача, а также раздать долги, оплатить ЖКХ и починить машину. В списке других срочных дел — успеть побороть простуду, устроить личную жизнь, дочитать книгу, исправить ошибки, купить красивое платье, наколоть дров для камина, помириться с родными, сходить в баню, поучаствовать в благотворительности. Мужчинам в предновогодней суете важнее всего закончить ремонт. У женщин на первом месте — покупка подарков.
https://ria.ru/20241229/otdykh-1836657926.html
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года

SuperJob: россияне до Нового года хотят успеть убраться и купить подарки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители на презентации рождественского фестиваля
Посетители на презентации рождественского фестиваля - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетители на презентации рождественского фестиваля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне рассказали, что считают необходимым обязательно успеть сделать перед Новым годом - в топе популярных обязанностей оказались уборка, ремонт и покупка подарков, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости.
Исследование проводилось 27 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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"Эффект конца года: у многих из нас есть неоконченные задачи, которые хочется выполнить до 31 декабря и войти в 2025 налегке. Среди них как вполне посильные дела, например, уборка (8% голосов опрошенных), так и настоящие авралы вроде завершения ремонта (8%) и покупки подарков (7%). Украсить дом и нарядить елку, купить продукты, всех поздравить хотят успеть по 4% соответственно. 3% ответивших намереваются окончить обучение", - показал опрос.
Еще 3% — отдохнуть, а 2% — выспаться перед бессонной праздничной ночью. Готовиться к приходу гостей и составлять меню для новогоднего стола будут по 2% соответственно. По 1% россиян запланировали до боя курантов посетить спортзал, салон красоты, врача, а также раздать долги, оплатить ЖКХ и починить машину.
В списке других срочных дел — успеть побороть простуду, устроить личную жизнь, дочитать книгу, исправить ошибки, купить красивое платье, наколоть дров для камина, помириться с родными, сходить в баню, поучаствовать в благотворительности.
Мужчинам в предновогодней суете важнее всего закончить ремонт. У женщин на первом месте — покупка подарков.
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