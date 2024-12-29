https://ria.ru/20241229/rossijane-1991986089.html

Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года

Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года - РИА Новости, 29.12.2024

Россияне рассказали, что хотят успеть до Нового года

Россияне рассказали, что считают необходимым обязательно успеть сделать перед Новым годом - в топе популярных обязанностей оказались уборка, ремонт и покупка... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:34:00+03:00

2024-12-29T13:34:00+03:00

2024-12-29T13:34:00+03:00

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россияне рассказали, что считают необходимым обязательно успеть сделать перед Новым годом - в топе популярных обязанностей оказались уборка, ремонт и покупка подарков, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось 27 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Эффект конца года: у многих из нас есть неоконченные задачи, которые хочется выполнить до 31 декабря и войти в 2025 налегке. Среди них как вполне посильные дела, например, уборка (8% голосов опрошенных), так и настоящие авралы вроде завершения ремонта (8%) и покупки подарков (7%). Украсить дом и нарядить елку, купить продукты, всех поздравить хотят успеть по 4% соответственно. 3% ответивших намереваются окончить обучение", - показал опрос. Еще 3% — отдохнуть, а 2% — выспаться перед бессонной праздничной ночью. Готовиться к приходу гостей и составлять меню для новогоднего стола будут по 2% соответственно. По 1% россиян запланировали до боя курантов посетить спортзал, салон красоты, врача, а также раздать долги, оплатить ЖКХ и починить машину. В списке других срочных дел — успеть побороть простуду, устроить личную жизнь, дочитать книгу, исправить ошибки, купить красивое платье, наколоть дров для камина, помириться с родными, сходить в баню, поучаствовать в благотворительности. Мужчинам в предновогодней суете важнее всего закончить ремонт. У женщин на первом месте — покупка подарков.

https://ria.ru/20241229/otdykh-1836657926.html

https://ria.ru/20241229/novyy-god-1987118001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, новый год