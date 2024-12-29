Рейтинг@Mail.ru
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/rossija-1991962189.html
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию - РИА Новости, 29.12.2024
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию
Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:12:00+03:00
2024-12-29T08:12:00+03:00
экономика
россия
италия
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990852375_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_cec5f283c1c7a1aef0ac348a625fb2aa.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов. Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона. Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион). Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).
https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html
https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html
россия
италия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990852375_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_2b3fbd18c22ffd7fc82844132cf18cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, италия, латвия
Экономика, Россия, Италия, Латвия
Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию

Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию вместо Латвии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБокал шампанского
Бокал шампанского - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Бокал шампанского. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Роскачество рассказало, как правильно хранить вино
25 декабря, 06:41
Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона.
Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион).
Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).
Шампанское - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина и шампанские
5 декабря, 03:44
 
ЭкономикаРоссияИталияЛатвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала