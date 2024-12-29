https://ria.ru/20241229/rossija-1991962189.html

Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию

Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию - РИА Новости, 29.12.2024

Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию

Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:12:00+03:00

2024-12-29T08:12:00+03:00

2024-12-29T08:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Главной по поставкам игристого вина в Россию в январе-сентябре стала Италия, забрав лидерство у Латвии и заняв при этом почти половину импорта этого напитка, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов. Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания - 4,8 миллиона. Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион). Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки "игристого" у Германии - в 2,5 раза, Армении - 2,2 раза и Италии - 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).

https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html

https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, италия, латвия