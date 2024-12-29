Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка
Рогов: вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка сжимаются клещи
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке сжимаются", — сказал он.
По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку с восточной и северной сторон, также продолжается его обхват с юга и запада.
Как отмечал Рогов ранее, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан, противник вынужден использовать второстепенные, проселочные дороги.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР.
Гигант — небольшое село с довоенным населением всего в три человека. Находится у реки Сухие Ялы, вдоль которой пролегает прямой путь к селу Константинополь на западе ДНР. Освобождение Константинополя позволит выйти на Великую Новоселку с севера и приблизиться к западным границам Донецкой Народной Республики.