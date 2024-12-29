Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 29.12.2024 (обновлено: 21:28 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/rogov-1992018600.html
Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка
Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка - РИА Новости, 29.12.2024
Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка
Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:34:00+03:00
2024-12-29T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812760_0:43:3024:1744_1920x0_80_0_0_8cbf6ec5fd3cf0e4917a0ca464ee3e2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке сжимаются", — сказал он. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку с восточной и северной сторон, также продолжается его обхват с юга и запада.Как отмечал Рогов ранее, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан, противник вынужден использовать второстепенные, проселочные дороги. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР.
https://ria.ru/20241229/rogov-1991994292.html
https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991946279.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812760_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_1c917139ba1b08f393e532207363fa0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка

Рогов: вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка сжимаются клещи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Автомобиль военнослужащих ВС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке сжимаются", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Рогов рассказал о панике боевиков, окруженных в Курахово
Вчера, 15:21
По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку с восточной и северной сторон, также продолжается его обхват с юга и запада.
Как отмечал Рогов ранее, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан, противник вынужден использовать второстепенные, проселочные дороги.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР.

Гигант — небольшое село с довоенным населением всего в три человека. Находится у реки Сухие Ялы, вдоль которой пролегает прямой путь к селу Константинополь на западе ДНР. Освобождение Константинополя позволит выйти на Великую Новоселку с севера и приблизиться к западным границам Донецкой Народной Республики.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском
Вчера, 03:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала