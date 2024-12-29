https://ria.ru/20241229/rogov-1992018600.html

Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка

Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка - РИА Новости, 29.12.2024

Рогов рассказал об обстановке в поселке Великая Новоселка

Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:34:00+03:00

2024-12-29T20:34:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении запорожской линии фронта сжимаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в полуокружение. Клещи вокруг гарнизона ВСУ в поселке сжимаются", — сказал он. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку с восточной и северной сторон, также продолжается его обхват с юга и запада.Как отмечал Рогов ранее, основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан, противник вынужден использовать второстепенные, проселочные дороги. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Гигант в ДНР.

https://ria.ru/20241229/rogov-1991994292.html

https://ria.ru/20241229/spetsoperatsiya-1991946279.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф